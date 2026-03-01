Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del domingo 01 de marzo de 2026

Ya conocemos el resultado de la Bonoloto de hoy, domingo 01 de marzo de 2026. El número premiado en la Bonoloto es el 09, 21, 38, 43, 45 y 46, siendo el número complementario el 27 y el reintegro el 0. En La Bonoloto hay que hacer una combinación de seis números distintos que estén comprendidos entre el 1 y el 49.

Para jugar en el sorteo de La Bonoloto es necesario apostar 1 euro, que se corresponde con la suma de dos apuestas de 0,50 euros. Para jugar a la Bonoloto puedes participar de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días de la semana gracias a la apuesta semanal del sorteo.

El único día que no puedes jugar a La Bonoloto es el domingo. El primer sorteo de la Bonoloto data de 1988. A pesar de los años, se ha mantenido prácticamente igual hasta hoy día, salvo por la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

