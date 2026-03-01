Bonoloto
Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del domingo 01 de marzo de 2026
El número ganador de la Bonoloto de hoy, domingo 01 de marzo de 2026 es el 09, 21, 38, 43, 45 y 46, siendo el número complementario el 27 y el reintegro el 0.
Para jugar en el sorteo de La Bonoloto es necesario apostar 1 euro, que se corresponde con la suma de dos apuestas de 0,50 euros. Para jugar a la Bonoloto puedes participar de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días de la semana gracias a la apuesta semanal del sorteo.
El único día que no puedes jugar a La Bonoloto es el domingo. El primer sorteo de la Bonoloto data de 1988. A pesar de los años, se ha mantenido prácticamente igual hasta hoy día, salvo por la incorporación del reintegro.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
