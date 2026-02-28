Dónde han caído el bote de 114,5 millones de euros de la Primitiva, los 700.000 de la Bonoloto, y los premios de la ONCE de hoy sábado 28 de febrero de 2026

Este sábado 28 de febrero de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, Primitiva y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El resultado de la Bonoloto de hoy, sábado 21 de febrero de 2026, ha agraciado al número 02, 31, 08, 29, 12 y 01, siendo el número complementario el 47 y el reintegro el 4. El participante que posea el cupón que coincida con la combinación premiada ganará un bote de euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.100.000,00euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 26 de ELCHE (Alicante), situada en Jaime Gómez Orts, 16; en el Despacho Receptor nº 41.225 de LOS VILLARES (Jaén), situado en Arroyo, 38 y en el nº 51.165 de MÁLAGA, situado en Magistrado Salvador Barberá, 3.

Primitiva

En cuanto a la Primitiva, el resultado del sorteo de hoy, sábado 28 de febrero de 2026 es el 24, 05, 04, 12, 47 y 06, siendo el número complementario el 01 y el reintegro el 4. El número premiado en el sorteo del Joker es el 1607263, premiado con 1 millón de euros

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 116.500.000,00 euros, siendo este el mayor BOTE de la historia de La Primitiva.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen SEIS boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 35 de MÁLAGA, en la nº 82 de ZARAGOZA; en el Despacho Receptor nº 43.445 de LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (Las Palmas); en el nº 71.650 de BENACAZÓN (Sevilla); en el nº 75.305 de VALLS (Tarragona) y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

ONCE

El sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy sábado 28 de febrero de 2026 dotado con un premio de 300.000 euros y 5.000 euros al mes durante 20 años, ha agraciado al número 15650 de la serie 003.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 28 de febrero de 2026 es 07, 14, 15, 17, 23, 25, 29, 30, 35, 36, 39, 41, 44, 49, 50 58, 67, 69, 72 y 77.

En el sorteo del Super 11, celebrado el sábado 28 de febrero, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El domingo, 1 de marzo de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

