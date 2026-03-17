¿Qué hacer y cómo actuar si te tocan los 126 millones de 'La Primitiva'?

La Primitiva reparte ilusión en Salamanca, donde un único acertante ha atinado con los 6 dígitos más el reintegro y se ha hecho con más de 126 millones de euros.

El desconocido acertante había validado el boleto a través de Internet, pero a la hora de cobrar el premio se multiplican las preguntas. Aitor Fernández, experto fiscal de TaxDown, despeja las dudas sobre el cobro y la mejor forma de invertir un premio millonario.

El acertante debe presentar tanto el resguardo de la apuesta como su DNI en una entidad colaboradora de la Administración Pública. Este tipo de premios está sujeto a identificación y no requieren una cuenta bancaria; dado que el pago puede realizarse mediante ingreso, transferencia, pero también en metálico o cheque.

En caso de compartir el premio con familiares o amigos, todos ellos deberán ir al banco con el DNI para identificarse y poder cobrar el cheque.

¿Cómo sacar partido a un premio millonario?

Los expertos destacan que la prioridad es conocer el producto en el que se invierte y dejarse aconsejar. Un comunicado del BBVA apunta a diversificar el premio para sacarle el máximo partido: "Conviene repartir el capital en más de un destino para no incrementar innecesariamente el riesgo que supone confiar a terceros el dinero ganado".

Ante la duda de dónde colocar tal cantidad de dinero se abren dos vías. Para los valientes, siempre se plantea la decisión de invertir. No obstante, también existen opciones más seguras como "los depósitos de ahorro a largo plazo, los planes de pensiones, deuda corporativa, arte o la adquisición de bienes inmuebles", aunque su rentabilidad sea menor.

Los fondos de inversión son la opción idónea para perfiles más cómodos con el riesgo y mayores expectativas de rentabilidad. Como advertencia, "se recomienda a quien apueste por ellos a estar atento a su continua evolución, más aún cuanto mayor sea su composición de variable".

Otros criterios como la posibilidad de convertir en líquidas las inversiones, la tributación y la letra pequeña de los contratos firmados son igualmente relevantes en la decisión.

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En cualquier caso, es un asesor profesional quien debe realizar un estudio previo a la decisión para no poner en riesgo la estabilidad económica a largo plazo.