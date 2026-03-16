Dónde ha caído el bote de La Primitiva, de la Bonoloto y los premios del Eurodreams y la ONCE de hoy lunes 16 de marzo de 2026

Este lunes 9 de marzo de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, la Primitiva, Eurodreams y la ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, lunes 16 de marzo de 2026, ha sido para el número 08, 12, 21, 32, 35 y 48, siendo el número complementario el 49 y el reintegro el 8.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.400.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor Nº 36.345 de Granada, en el Nº 80.310 de Cullera (Valencia) y en la Administración de Loterías Nº 22 de Zaragoza.

La Primitiva

En cuanto al sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 16 de marzo de 2026, con un bote de 120.000.000 euros, el número es el 05 08 23 28 40 44, siendo el número complementario el 18 y el reintegro el 6. Además, el Joker de hoy ha premiado con 1 millón de euros al número 4 706 895 .

En el sorteo de La Primitiva de hoy existe UN boleto acertante de Categoría Especial (6 aciertos +Reintegro), que con el premio acumulado de Primera Categoría (6 aciertos) cobrará la cantidad de 126.469.236,14 euros.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 16 de marzo de 2026 es el 97554. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 12del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado en el Cupón Diario de la ONCE.

Mientras que el resultado del Super Once hoy lunes 16 de marzo de 2026 es 02 03 08 10 14 16 27 30 33 35 36 48 54 57 59 63 68 74 83 85.

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