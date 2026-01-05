Premios del Sorteo de Lotería del Niño 2026 del martes 6 de enero

El 6 de enero es un día mágico para las familias: los Reyes Magos llegan cargados de sorpresas para todos. La mañana de esta jornada es muy especial porque todo el mundo se despierta con muchas ganas de abrir sus regalos bajo el árbol. Y, además, para quienes participan en la Lotería del Niño, la emoción es doble: porque existe la posibilidad de que te toque un pellizco económico importante para empezar el 2026 con buen pie.

La Lotería del Niño llega cada año como un suspiro de esperanza para los que no tuvieron suerte en la Lotería de Navidad, por eso se le conoce como el “sorteo de las segundas oportunidades”. ¿Qué mejor manera de cerrar las fiestas que llevándote el primer premio del Niño 2026? Tal vez este 6 de enero se convierta en un recuerdo inolvidable para ti si consigues uno de los grandes premios.

¿Qué premios reparte el Sorteo del Niño 2026?

Con la Lotería del Niño 2026, puedes ganar una suma económica muy interesante para comenzar el año con buen sabor de boca. Los premios del Sorteo del Niño se reparten así:

Primer premio: 2.000.000 euros por serie (200.000 euros el décimo) .

. Segundo premio: 750.000 euros por serie (75.000 euros el décimo).

Tercer premio: 250.000 euros por serie (25.000 euros el décimo).

20 premios: 3.500 euros por serie.

1.400 premios: 1.000 euros por serie.

5.000 premios: 400 euros por serie.

A estos grandes premios, se les añaden las aproximaciones, centenas y terminaciones, así como premios de reintegro, que otorgan 20 euros por tener la última cifra coincidente.

¿Cuánto se queda Hacienda de los premios de la Lotería del Niño?

Al igual que en cualquier sorteo de la Lotería Nacional, los premios de la Lotería del Niño 2026 también están sujetos a una retención fiscal aplicada por Hacienda. Eso sí, solo se aplica a la cantidad que supere los 40.000 euros de cada premio. A partir de ese umbral, Hacienda retiene un 20% del importe que excede estos 40.000 euros.

En el caso del Sorteo del Niño, Hacienda te retiene en el caso de que resultes ganador del primer y segundo premio (200.000 euros y 75.000 euros, respectivamente). El tercer premio queda exento de retención, ya que es de 25.000 euros el décimo.

