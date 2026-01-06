Hasta qué día se puede cobrar la Lotería del Niño 2026

El Sorteo de la Lotería del Niño 2026 se celebra hoy, 6 de enero, a partir de las 12:00 horas, y miles de jugadores esperan conocer si sus décimos han resultado premiados, ya que después del sorteo de la Lotería de Navidad, es muy probable que muchos de ellos se hayan quedado con las ganas de recibir una suma de dinero.

El “primer premio”, conocido popularmente como "El Gordo del Niño", reparte habitualmente 200.000 € por décimo (2 millones por serie) y un total del 70 % de la emisión en premios, lo que genera una gran expectación entre los jugadores año tras año.

Como es habitual, el sorteo se celebra en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, y los resultados se irán publicando conforme avance la extracción de bolas. Una vez se hagan oficiales, comenzará el plazo legal para cobrar los premios correspondientes.

Cuál es el plazo para cobrar un décimo premiado

Los premios de la Lotería del Niño deben cobrarse dentro del plazo oficial establecido por Loterías y Apuestas del Estado, el cual está establecido en tres meses, que comienza a contar desde el día siguiente a la celebración del sorteo. Pasado ese periodo, los décimos premiados pierden su validez y el derecho al cobro.

Dónde se pueden cobrar los premios

Para cobrar un décimo premiado en la Lotería del Niño hay que dirigirse a uno de los puntos de venta oficiales de la red de Loterías o a una entidad bancaria, depende de la cantidad.

Si el premio es menos de 2.000 euros por décimo, se puede cobrar en una administración o punto de venta de loterías. En este caso el premio se cobra en metálico o a través de Bizum.

Si la cantidad del premio es de más de 2.000 euros, es obligatorio ir a una de las entidades financieras autorizadas para pagar la lotería.

