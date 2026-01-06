Cuánto se lleva Hacienda del Primer Premio de la Loteria del Niño 2026

Con la celebración del Sorteo de la Lotería del Niño 2026, miles de personas sueñan con comenzar el año con un premio valorado económicamente. Sin embargo, además de comprobar si el décimo está agraciado, muchos jugadores se preguntan qué parte del primer premio corresponde a Hacienda.

Desde hace varios años, este tipo de premios están gravados por un impuesto especial, que se aplica automáticamente en el momento del cobro. Esto significa que el ganador recibe el premio con la retención ya aplicada, sin necesidad de realizar trámites adicionales ante Hacienda en ese instante.

¿Qué cantidad se lleva Hacienda del primer premio?

En el Sorteo del Niño, los primeros 40.000 euros del premio están exentos de impuestos. A partir de esa cantidad, Hacienda aplica una retención del 20% sobre el importe restante.

En el caso del primer premio de la Lotería del Niño 2026, el cálculo es el siguiente por décimo:

Premio total: 200.000 euros

200.000 euros Cantidad exenta: 40.000 euros

40.000 euros Cantidad sujeta a impuestos: 160.000 euros

160.000 euros Retención del 20%: 32.000 euros

Por tanto, Hacienda se queda 32.000 euros por décimo del primer premio.

Cuánto dinero recibe realmente el ganador del primer premio

Una vez aplicada la retención fiscal, el importe que recibe el ganador del primer premio de la Lotería del Niño 2026 es de: 168.000 euros por décimo

Este importe se abona directamente por Loterías y Apuestas del Estado o por la entidad bancaria colaboradora, ya con los impuestos descontados, por lo que el ganador no tiene que adelantar dinero ni hacer gestiones inmediatas con la Agencia Tributaria.