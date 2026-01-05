Guía de la Lotería del Niño 2026: horario, premios y dónde seguirlo

Queda tan solo un día para que de comienzo el Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño 2026. Los españoles están ilusionados con este evento que pondrá el broche final a las fiestas de Navidad. Con la llegada de los Reyes Magos muchos esperan tener otro tipo de regalos convertidos en premios en metálico de este sorteo que reparte 770 millones de euros.

¿Cuándo empieza el Sorteo del Niño 2026?

El sorteo se celebrará el próximo lunes 6 de enero a las 12 del mediodía en el Salón de Loterías y Apuestas del Estado en la ciudad de Madrid, y se espera que tenga una duración de aproximadamente 30 minutos.

¿Donde puedo seguirlo?

Podrás seguir los resultados del Sorteo Extraordinario del Niño 2026, así como toda la actualidad relacionada a través del streaming en la web de Antena 3 Noticias a tiempo real, igual que en nuestro directo. Además, podrás comprobar tus décimos y descubrir si te ha tocado algo con nuestra caja mágica.

¿Hasta cuando puedo comprar mi décimo?

Aunque este sorteo permite comprar décimos hasta dos horas antes de que de comienzo. Desde Antena 3 Noticias recordamos que mañana, 6 de enero, es festivo nacional, por lo que será complicado encontrar una administración de lotería abierta y, aunque los décimos pueden conseguirse a través de los portales telemáticos oficiales de Loterías y Apuestas del Estado, si lo que deseas es tu participación en formato físico, recomendamos que vayas hoy a tu administración más cercana a conseguirlo.

¿Cuántos premios se reparten?

El Sorteo de la Lotería del Niño 2026 reparte un total de 770 millones de euros que se dividen en premios mayores y menores, como las extracciones, aproximaciones y reintegro.

El primer premio de la Lotería del Niño, otorgará 200.000 euros por décimo, lo que equivale a dos millones a la serie. Tras descontar los impuestos que recauda Hacienda, los afortunados obtendrán una cantidad de 168.000 euros, ya que los primeros 40.000 euros están exentos de tributación. El segundo premio no se queda atrás, repartiendo 75.000 euros al décimo, que tras impuestos se convierten en 68.000 euros netos. El tercer premio, de 25.000 euros por décimo, tiene la ventaja de estar libre de impuestos al no superar la cantidad establecida para su tributación.

Pero los premios no terminan aquí. El sorteo incluye una serie de extracciones que aumentan las posibilidades de ganar. Habrá dos extracciones de 4 cifras que repartirán 350 euros por décimo, 14 extracciones de tres cifras con premios de 100 euros al décimo, y cinco extracciones de dos cifras que otorgarán 40 euros por décimo.

Las aproximaciones también juegan un papel importante en este sorteo. Los números anterior y posterior al primer premio recibirán 1.200 euros por décimo, mientras que para el segundo premio estas aproximaciones serán de 610 euros. Además, se repartirán numerosos premios de 100 euros al décimo para los números restantes de las centenas de los premios principales y para aquellos que coincidan en sus últimas cifras con los ganadores.

No hay que olvidar los reintegros, que permiten recuperar el importe jugado y son los que más tocan. Se otorgarán 9.999 reintegros de 20 euros para los décimos cuya última cifra coincida con la del primer premio, y 20.000 reintegros adicionales basados en dos extracciones especiales de una cifra.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.