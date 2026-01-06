Ver Lotería del Niño 2026 online, streaming en directo

El Sorteo de la Lotería del Niño 2026 se celebrará este martes 6 de enero a partir de las 12:00 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, situado en Madrid. Como es tradición, los encargados de cantar los números premiados serán los Niños de San Ildefonso, protagonistas habituales de los grandes sorteos del calendario.

Este sorteo, uno de los más esperados tras la Navidad, mantiene similitudes con el de la Lotería de Navidad, aunque presenta una puesta en escena más sencilla. El sistema de bombos múltiples agiliza el desarrollo del acto, que tiene una duración inferior a los 60 minutos. Esta característica convierte al Sorteo del Niño en una cita más breve, pero igualmente seguida por miles de personas.

Un sorteo más corto y simplificado

La estructura del Sorteo del Niño permite que el reparto de premios se realice de forma más dinámica. Frente a otros sorteos de mayor duración, el de este 6 de enero concentrará en menos de una hora la extracción de todos los números premiados. El acto podrá seguirse en directo a través de Antena 3 Noticias, donde se ofrecerá el desarrollo completo del sorteo y el avance de los premios minuto a minuto.

El Salón de Sorteos volverá a acoger este evento, que cada año reúne a responsables de Loterías y Apuestas del Estado y a los niños encargados de cantar los números, en un ambiente más contenido que el del sorteo navideño, pero con una expectación similar entre los jugadores.

Premios del Sorteo del Niño 2026

La Lotería del Niño 2026 repartirá una importante cantidad de premios con el objetivo de empezar el año con un impulso económico para muchos participantes. El primer premio asciende a 2.000.000 de euros por serie, lo que supone 200.000 euros por décimo. El segundo premio está dotado con 750.000 euros por serie, equivalentes a 75.000 euros por décimo, mientras que el tercer premio reparte 250.000 euros por serie, es decir, 25.000 euros por décimo.

Además de los tres grandes premios, el sorteo contempla 20 premios de 3.500 euros por serie, 1.400 premios de 1.000 euros por serie y otros 5.000 premios de 400 euros por serie. A esta relación se suman las aproximaciones del primer y segundo premio, las centenas y las terminaciones de las últimas tres y dos cifras del primer premio.

El sorteo incluye también los premios de reintegro, que permiten recuperar el importe del décimo, 20 euros, si la última cifra coincide con la del primer premio. Un reparto amplio que convierte al Sorteo del Niño en una de las citas clave del calendario de Loterías y Apuestas del Estado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.