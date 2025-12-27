Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Cómo comprar tu décimo de la Lotería del Niño 2026 online

En la compra online de décimos se debe comprobar siempre que la web pertenece a una administración oficial o autorizada, para evitar posibles fraudes.

Comprar Loter&iacute;a del Ni&ntilde;o online

Comprar Lotería del Niño onlineAntena 3 Noticias/Europapress

Mara Fernández
Publicado:

El Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño, que se celebra cada 6 de enero, es una de las citas más esperadas tras la Navidad. Considerado una segunda oportunidad para quienes no tuvieron suerte en el Sorteo de Navidad, reparte millones de euros en premios y cada año suma más jugadores.

En los últimos años, la posibilidad de comprar décimos de forma online, se está viendo como una alternativa mucho más cómoda y segura para participar sin desplazarse directamente a una administración.

Cómo comprar un décimo de forma online

La venta online de décimos del Niño está disponible a través de administraciones de lotería oficiales que cuentan con plataforma digital y de webs autorizadas que operan bajo el paraguas de Loterías y Apuestas del Estado. Esta modalidad permite adquirir décimos o participaciones desde cualquier lugar y en cualquier momento, evitando colas y limitaciones horarias.

El proceso de compra es similar al de cualquier compra online: el usuario accede a la web, selecciona el sorteo de la Lotería del Niño y elige el número o terminación deseada. En muchos casos, las plataformas permiten buscar números concretos o dejar que el sistema asigne uno de forma aleatoria.

Para completar la compra, las plataformas suelen requerir un registro previo, necesario para identificar al comprador y garantizar la gestión del décimo. El pago se realiza mediante métodos electrónicos seguros, como tarjeta bancaria u otros sistemas habilitados por cada web.

Una vez finalizada la operación, el jugador recibe un resguardo digital que acredita la compra del décimo. Este documento es importante, ya que es el que permite cobrar el premio en caso de resultar agraciado. El décimo físico queda custodiado en la administración correspondiente, salvo que se indique lo contrario.

Recomendaciones para comprar online

La compra online de décimos del Niño suele estar disponible hasta horas antes del inicio del sorteo, aunque los plazos pueden variar según la plataforma. Por ello, se recomienda no esperar al último momento y comprobar siempre que la web pertenece a una administración oficial o autorizada, para evitar posibles fraudes.

