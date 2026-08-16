ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy domingo 16 de agosto de 2026 en directo

Estamos a la espera de conocer el resultado de los sorteos de la ONCE de hoy, domingo 16 de agosto de 2026. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el Sueldazo y Super Once de hoy.

Sueldazo de la ONCE

El resultado del sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo 16 de agosto de 2026 ha agraciado la serie X del número X que ha resultado premiado con un sueldo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado. Los números del X que no coincidan con la serie otorgan un premio de 20.000 euros.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

El sorteo del Sueldazo de la ONCE se celebra cada jueves y domingo y reparte hasta 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000€ al contado. Si juegas 2 euros, puedes optar al sueldazo de 2.000 euros durante 10 años de los 4 segundos premios que se reparten. El sorteo permite ganar premios de 1ª categoría y de 2ª con opción a reclamarlos en un plazo de 30 días naturales. La ONCE puede acumular 240.000 euros en los siguientes sorteos si hay algún premio de 2º categoría que no se haya vendido. Para poder ganar el bote final del Sueldazo, el sorteo escoge 5 cifras de 100.000 números distintos y un número de serie, del 1 al 55.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 16 de agosto de 2026 es X.

Los números que se registran en el sorteo del Super Once se eligen en una matriz con 80 números distintos y el mínimo es de 5 hasta 11. El sorteo del Super Once de la ONCE selecciona 20 números ganadores y varía el premio dependiendo de la cantidad abonada por apuesta y los números acertados. Al jugar en el sorteo del Super Once de la ONCE puedes ganar hasta un millón de euros por cada apuesta de 11 números, por el precio de 1€. Puedes optar al bote final hasta en tres ocasiones a lo largo del día: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. El cupón que está en juego en el Super Once tiene que registrarse con un mínimo de 5 combinaciones distintas y un máximo de 11.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del domingo 16 de agosto de 2026 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en [[LINK:EXTERNO|||" https:=|||nuestro canal de WhatsApp]] y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com