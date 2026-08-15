Dónde han caído el bote de 60 millones de euros de la Primitiva, los 3,7 de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy sábado 15 de agosto 2026

Este sábado 15 de agosto de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, La Primitiva, Lotería Nacional y ONCE. Comprueba aquí los resultados y premios.

Bonoloto

El número premiado en la Bonoloto es el 11 22 35 16 47 34, siendo el número complementario el 10 y el reintegro el 1. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 3,7 millones de euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 3.700.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor Nº 23.405 de CHILCHES (Castellón), situado en Plaza Santísimo Cristo de la Junquera, 13.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 15 de agosto de 2026 es el 23 17 13 08 33 47, siendo el número complementario el 11 y el reintegro el 9. El bote del sorteo de La Primitiva de hoy es de 60.000.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 2095565, premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy existe UN boleto acertante de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), que con el premio acumulado de Primera Categoría (6 aciertos) cobrará la cantidad de

59.859.243,39 euros. Dicho boleto ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 2 de UTEBO (Zaragoza), situada en Avenida Navarra, 8-10.

El otro boleto acertante de Primera Categoría (6 aciertos) ha sido validado en el Despacho Receptor Nº 39.340 de ALOSNO (Huelva), situado en Condesa de Barbate, 2.

ONCE

El número ganador del sorteo del Sueldazo de la ONCE celebrado hoy sábado 15 de agosto de 2026 ha sido el 13578 de la serie 010. Los afortunados acertantes se llevan un sueldo de 5.000 euros al mes durante veinte años y 300.000 euros. Los números del 13578 que no coincidan con la serie tendrán un premio de 20.000 euros.

Número: 02984 Serie: 034

Número: 42733 Serie: 051

Número: 58155 Serie: 015

Número: 86806 Serie: 027

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 15 de agosto de 2026 es 01, 03, 17, 18, 19, 24, 27, 35, 37, 38, 44, 56, 57, 60, 61, 63, 65, 74, 75, 81.