Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo 16 de agosto de 2026

Estamos a la espera de conocer el resultado del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 16 de agosto de 2026 con un bote de 13.200.000 euros. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy.

El Gordo de la Primitiva es un sorteo que pertenece a Loterías y Apuestas del Estado. Es necesario apostar a cinco cifras comprendidas entre el 1 y el 54 de la categoría pronósticos, y un solo número del 0 al 9 de la categoría número clave.

En el caso de acertar el número clave, aunque no aciertes los números de pronósticos, te llevarás el importe del reintegro. Cada una de las apuestas del sorteo de El Gordo de La Primitiva tiene un precio de 1,50 €.

La apuesta se hace efectiva con el pago de 1,50 € por cada una en tres formas distintas: Simple, Múltiple o Fórmulas especializadas.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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