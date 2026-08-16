Antena 3 Noticias
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Gordo Primitiva

Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo 16 de agosto de 2026

Consulta los números premiados del sorteo de El Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 16 de agosto de 2026 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 13.200.000 euros.

EL GORDO DE LA PRIMITIVA HOY

El Gordo de la Primitiva: Resultado del sorteo de hoy, en directo Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 16 de agosto de 2026 con un bote de 13.200.000 euros. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy.

El Gordo de la Primitiva es un sorteo que pertenece a Loterías y Apuestas del Estado. Es necesario apostar a cinco cifras comprendidas entre el 1 y el 54 de la categoría pronósticos, y un solo número del 0 al 9 de la categoría número clave.

En el caso de acertar el número clave, aunque no aciertes los números de pronósticos, te llevarás el importe del reintegro. Cada una de las apuestas del sorteo de El Gordo de La Primitiva tiene un precio de 1,50 €.

La apuesta se hace efectiva con el pago de 1,50 € por cada una en tres formas distintas: Simple, Múltiple o Fórmulas especializadas.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

SORTEO BONOLOTO

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy domingo 16 de agosto de 2026

EL GORDO DE LA PRIMITIVA HOY

Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo 16 de agosto de 2026

SORTEOS ONCE

ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy domingo 16 de agosto de 2026 en directo

Lotería
Lotería

Dónde han caído el bote de 60 millones de euros de la Primitiva, los 3,7 de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy sábado 15 de agosto 2026

Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2025 hoy, en directo: Comprobar décimo del sábado 15 de agosto
Sorteo Extra ONCE

Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2026 hoy, en directo: Comprobar décimo del sábado 15 de agosto

SORTEOS ONCE
ONCE

ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy sábado 15 de agosto de 2026 en directo

Comprueba tu número del sorteo del Sueldazo y Super Once de hoy, sábado 15 de agosto de 2026. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE y descubre si tu número ha sido agraciado.

SORTEO BONOLOTO
Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 15 de agosto de 2026

Comprueba tu número de la Bonoloto de hoy, sábado 15 de agosto de 2026, en el que podrás ganar un bote de 3.300.000 euros.

LA PRIMITIVA HOY

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 15 de agosto de 2026

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 15 de agosto, en directo

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 15 de agosto, en directo

Resultados del Sorteo del Cupón extra del Verano de la ONCE 2026

Comprobar ONCE: Resultados del Sorteo del Cupón extra del Verano de la ONCE de hoy sábado 15 de agosto 2026

Publicidad