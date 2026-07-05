Antena 3 Noticias
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

ONCE

ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy domingo 05 de julio de 2026 en directo

Comprueba tu número del sorteo del Sueldazo y Super Once de hoy, domingo 05 de julio de 2026. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE y descubre si tu número ha sido agraciado.

Logo Sueldazo ONCE

Logo Sueldazo ONCE Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado de los sorteos de la ONCE de hoy, domingo 05 de julio de 2026. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el Sueldazo y Super Once de hoy.

Sueldazo de la ONCE

El número ganador del sorteo del Sueldazo de la ONCE celebrado hoy domingo 05 de julio de 2026 ha sido el X de la serie X. Los afortunados acertantes se llevan un sueldo de 5.000 euros al mes durante veinte años y 300.000 euros. Los números del X que no coincidan con la serie tendrán un premio de 20.000 euros.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

El sorteo del Sueldazo de la ONCE se celebra cada jueves y domingo y reparte hasta 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000€ al contado. Puedes ganar uno de los 4 segundos premios que se reparten durante 10 años con 2.000 euros mensuales. Puedes acumular premios de 1ª y 2ª categoría en un mismo cupón con un plazo de 30 días naturales para reclamarlo. En el caso de que no haya ningún comprador o ganador de la 2ª categoría, la ONCE puede aumentar los premios de 1ª y 2ª categoría del Sueldazo en 240.000 euros. Para seleccionar una combinación ganadora, se eligen 5 cifras entre 100.000 números y un número de serie que vaya del 1 al 55.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 05 de julio de 2026 es X.

De lunes a domingo puedes participar en el sorteo Super Once eligiendo desde 5 hasta 11 números distintos de la matriz que tiene 80 números aunque no vayan ordenados. Los premios varian en función de los números y la cantidad de la apuesta por boleto, para salir en una combinación de 20 números. Cada combinación de 11 números te permite ganar hasta un millón de euros al abonar 1 € por tu apuesta. Cada día, el Super Once celebra tres sorteos diarios: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Los números de tu combinación ganadora pueden variar desde 11 números por combinación hasta 5.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del domingo 05 de julio de 2026 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en [[LINK:EXTERNO|||" https:=|||nuestro canal de WhatsApp]] y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

Logo Sueldazo ONCE

ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy domingo 05 de julio de 2026 en directo

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy domingo 05 de julio de 2026

Comprobar Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo en directo

Gordo Primitiva: Resultado de hoy domingo 05 de julio de 2026

Administración de loterías en Castellón de la Plana
Loterías

Dónde han caído el bote de 28,5 millones de euros de la Primitiva, los 1,9 de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy sábado 4 de julio

La Lotería Primitiva
Primitiva

Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del sábado 04 de julio de 2026

Sorteos ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super ONCE hoy
ONCE

ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy sábado 04 de julio de 2026 en directo

Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE de hoy, sábado 04 de julio de 2026 y comprueba el resultado del Sueldazo y Super Once.

Bonoloto
Bonoloto

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 04 de julio de 2026

La Bonoloto de hoy, sábado 04 de julio de 2026, con un bote de 1.900.000 euros, ha agraciado al número 07 10 25 45 46 y 48, siendo el número complementario el 01 y el reintegro el 3.

Sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional hoy sábado 4 de julio: Comprobar décimo del sorteo, en directo

Sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional hoy sábado 4 de julio: Comprobar décimo del sorteo, en directo

Sorteo Extraordinario de vacaciones de la Lotería Nacional del sábado 4 de julio 2026

Cuánto se lleva Hacienda por cada premio del Sorteo Extraordinario de vacaciones de la Lotería Nacional del sábado 4 de julio 2026

Sorteo extraordinario de vacaciones de la Lotería Nacional del sábado 4 de julio de 2026

Resultado Sorteo Lotería Nacional: comprueba tu décimo del Sorteo extraordinario de vacaciones de hoy sábado 4 de julio de 2026

Publicidad