Gordo Primitiva
Gordo Primitiva: Resultado de hoy domingo 05 de julio de 2026
Comprueba tu número del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 05 de julio de 2026, en el que podrás ganar un bote de 9.700.000 euros.
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Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 05 de julio de 2026con un bote de 9.700.000 euros.
Loterías y Apuestas del Estado administra el sorteo del Gordo de La Primitiva. Es necesario apostar a cinco cifras comprendidas entre el 1 y el 54 de la categoría pronósticos, y un solo número del 0 al 9 de la categoría número clave.
Al acertar el número clave, sin tener en cuenta acertar los 5 números, puedes ganar el reintegro. Cada una de las apuestas del sorteo de El Gordo de La Primitiva tiene un precio de 1,50 €.
El sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra semanalmente cada domingo a partir de las 21:30 h (hora peninsular) desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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