Gordo Primitiva: Resultado de hoy domingo 05 de julio de 2026

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 05 de julio de 2026con un bote de 9.700.000 euros.

Loterías y Apuestas del Estado administra el sorteo del Gordo de La Primitiva. Es necesario apostar a cinco cifras comprendidas entre el 1 y el 54 de la categoría pronósticos, y un solo número del 0 al 9 de la categoría número clave.

Al acertar el número clave, sin tener en cuenta acertar los 5 números, puedes ganar el reintegro. Cada una de las apuestas del sorteo de El Gordo de La Primitiva tiene un precio de 1,50 €.

El sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra semanalmente cada domingo a partir de las 21:30 h (hora peninsular) desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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