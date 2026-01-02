Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

ONCE

ONCE: Comprobar Cuponazo y Super Once, resultado de hoy viernes 2 de enero de 2026 en directo

Comprueba los resultados de los sorteos de la ONCE del Cuponazo y Super Once de hoy, viernes 2 de enero de 2026.

Resultados ONCE hoy: Comprobar n&uacute;mero del sorteo del Super Once y Cuponazo de la Once

Resultados ONCE hoy: Comprobar número del sorteo del Super Once y Cuponazo de la OnceAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer los resultados de los sorteos de la ONCE del Cuponazo y Super Once de hoy viernes 2 de enero de 2026. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE hoy.

Cuponazo de la ONCE

El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado hoy , viernes 2 de enero de 2026 ha agraciado al número X de la serie X. El afortunado poseedor del boleto ganador, cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la primera extracción, será agraciado con 9.000.000 de euros.

Números premiados en el Cuponazo de la ONCE con 100.000 euros:

El premio final del sorteo del Cuponazo es de 9 millones de euros con 6 premios de 100.000€ a repartir. Puedes convertir tu combinación en Cuponazo XXL al abonar 2 euros más de lo que juegas y ganar 15 millones de euros y 6 premios de 200.000 euros. Para que se registre tu participación en el sorteo, debes elegir una combinación para optar al bote final y la cantidad de combinaciones. El premio final se entrega al participante que acierte las 5 cifras y el número de la serie comprendido entre el 1 y el 135. Dentro del mismo cupón se pueden acumular los premios de 1ª y 2ª categoría.

El número premiado, también llamado número principal, determina también el ganador de muchos otros premios: 134 premios de 25.000 euros a las 5 cifras, 1.215 premios de 150 euros a las 4 últimas cifras, 12.150 premios de 15 euros a las 3 últimas cifras, 121.500 premios de 6 euros a las 2 últimas cifras y por último 1.215.000 premios de 3€ a la última cifra. Este último no sería un premio propiamente dicho, pues sería el reintegro del importe pagado por el cupón (3€).

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, viernes 2 de enero de 2026 es X.

Puedes elegir desde 5 hasta 11 números distintos de la matriz que tiene hasta 80 números, sin importar el orden. La cantidad a repartir entre los ganadores puede variar entre los números que se acierten y la cantidad abonada por apuesta en una combinación ganadora de 20 números. Al apostar 1 € por número registrado, puede ganar hasta un millón de euros con una combinación ganadora de 11 números. De lunes a domingo puedes optar a ser el ganador del premio final en los tres sorteos que se celebran en el Super Once: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. La participación en el sorteo se registra en función de las 7 combinaciones que quieras jugar: 11, 10, 9, 8 , 7, 6 o 5 en total.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del viernes 2 de enero de 2026 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Resultados ONCE hoy: Comprobar número del sorteo del Super Once y Cuponazo de la Once

ONCE: Comprobar Cuponazo y Super Once, resultado de hoy viernes 2 de enero de 2026 en directo

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy en directo

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de la ONCE hoy viernes 2 de enero de 2026

Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy

Resultado Euromillones: Comprobar número hoy viernes 2 de enero de 2026

Lotería Bonoloto
Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 2 de enero de 2026

Villamanín, la localidad donde ha tocado el Gordo en 2025
Lotería de Navidad

Tensión silenciosa en Villamanín mientras la Comisión de Fiestas que vendió el Gordo busca una respuesta legal

Asociación que apoya a la Comisión de Fiestas de Villamanín
Lotería de Navidad

Una asociación gallega defiende a la comisión de Villamanín: “No hubo mala fe, a cualquiera nos podría haber pasado”

Una asociación de fiestas de Carnota, en A Coruña, impulsa una cadena solidaria para apoyar a los jóvenes señalados por el error en la venta de participaciones del Gordo de la Lotería de Navidad.

La Caja Mágica de la Lotería del Niño 2026: guarda tus décimos para el sorteo y comprueba si están premiados
Lotería del Niño 2026

La Caja Mágica de la Lotería del Niño 2026: guarda todos tus décimos para el sorteo y comprueba si están premiados

Ya tienes disponible la Caja Mágica de la Lotería del Niño 2026 de Antena 3 Noticias. Descubre cómo funciona y prepárate para el sorteo del próximo 6 de enero, Día de Reyes.

Horario y dónde ver el Sorteo de la Lotería del Niño 2026

Horario y dónde ver el Sorteo de la Lotería del Niño 2026

Estos son los números menos premiados de la historia de la Lotería de Niño

Estos son los números menos premiados de la historia de la Lotería de Niño

Varias personas hacen cola frente a la administración de lotería Doña Manolita, en Madrid

Dónde ha caído el bote de 71,5 millones de euros de la Primitiva y los premios de la ONCE, Bonoloto, Eurodreams y La Primitiva de hoy jueves 1 de enero de 2026

Publicidad