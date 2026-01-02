Una asociación gallega defiende a la comisión de Villamanín: “No hubo mala fe, a cualquiera nos podría haber pasado”

La polémica por el Gordo de Navidad en Villamanín ha cruzado comunidades y ha despertado una ola de solidaridad inesperada. Desde Carnota (A Coruña), una comisión de fiestas gallega ha decidido dar un paso al frente para respaldar a los jóvenes de la comisión leonesa, envueltos en una fuerte presión social y mediática tras un error en la gestión de participaciones de lotería.

“No vemos ninguna mala fe. Fue un error humano y a cualquiera de nosotros nos podría haber pasado”, asegura Ariadna Leis, vocal de la Asociación Relámpago de San Mamede, una entidad vecinal que lleva años organizando actividades y fiestas populares en su parroquia.

De la euforia a las lágrimas en Villamanín

El caso de Villamanín estalló después de que el número 79.432 resultara agraciado con el Gordo de Navidad y se descubriera que unas 50 participaciones vendidas no estaban respaldadas por décimos consignados, lo que dejó a varios vecinos sin cobrar premios que, en algunos casos, superaban los 80.000 euros por papeleta.

Desde la asociación gallega insisten en que la magnitud del error no justifica el linchamiento público. “No estamos hablando de que alguien se haya llevado miles de euros. Es una cantidad relativamente pequeña para los cargos tan graves a los que se enfrentan”, subraya Les Capello.

La experiencia en asociaciones similares lleva a los gallegos a defender que estos fallos pueden producirse en contextos de trabajo voluntario, con muchas personas implicadas y sin estructura profesional. “En una comisión de fiestas participa todo el pueblo. Uno imprime, otro reparte, otro vende. Un despiste puede pasar sin mala intención”, explica.

Sorprendidos por la dureza de algunos afectados

La iniciativa surgió de manera espontánea, pero ya tiene fecha. Este domingo, representantes de asociaciones del municipio de Carnota se reunirán junto a expertos jurídicos y representantes del ayuntamiento para estudiar cómo ayudar a la comisión de Villamanín, tanto a nivel económico como legal.

“No buscamos recaudar millones, eso es imposible. Queremos que sientan que no están solos, que hay gente que entiende lo que ha pasado y que les apoya”, señala Les Capello.

La asociación pretende lanzar también un llamamiento a través de redes sociales para que entidades de toda España se sumen a la causa y aporten “un pequeño granito de arena”.

Desde Carnota observan con preocupación la dureza de algunas reacciones, especialmente entre vecinos y en tertulias televisivas. “Se han pasado. Precisamente los primeros que deberían apoyar son los del pueblo. Estamos en fechas en las que hablamos mucho de solidaridad, pero luego no la practicamos”, lamenta la portavoz.

Para la asociación gallega, el asociacionismo rural es clave para mantener vivos los pueblos. “Sin estas comisiones no habría fiestas, ni actividad, ni unión vecinal. Todos los que estamos en una asociación perdemos tiempo y dinero, lo hacemos por amor al pueblo”, defienden.

Por ahora, no han conseguido hablar directamente con los jóvenes de Villamanín. Han intentado contactar por redes sociales, teléfono y a través de establecimientos del municipio, sin éxito. “Entendemos que están desbordados. Sus Navidades no han sido fáciles”, reconocen.

Aun así, no descartan desplazarse hasta León si es necesario. “Si hace falta, iremos allí para defenderlos y ayudarles. Porque un error lo puede cometer cualquiera”.

