Resultado Euromillones: Comprobar número hoy viernes 2 de enero de 2026

En unos minutos podrás conocer el resultado de Euromillones de hoy, viernes 2 de enero de 2026. Comprueba tu número y descubre si ha sido premiado en el sorteo de Euromillones que cuenta con un bote de 31.000.000 euros.

Los premios de Euromillones se pueden obtener al jugar 5 números distintos desde el 1 hasta el 50 acompañados de dos estrellas, desde el número 1 hasta el 11. El sorteo de Euromillones permite ganar los distintos premios acertando 5 números y 1 o ninguna estrella; 4 números y 2, 1 o ninguna estrella; 3 números y 2,1 ó 0 estrella;, 2 números y 2, 1 ó 0 estrellas; y 1 número y las 2 estrellas. Este sorteo también reparte premios para aquellos que acierten 5 números y 1 ó ninguna estrella, 4 números y 2, 1 o ninguna estrella, 3 números y 2,1 o 0 estrellas, 2 números y 2, 1 ó 0 estrellas; y 1 número y las 2 estrellas.

Los martes y viernes se celebra el sorteo de Euromillones, y tiene lugar en nueve países europeos en total: Bélgica, Austria, Reino Unido, España, Portugal, Suiza, Francia, Luxemburgo y Irlanda.

El bote de Euromillones puede llegar a un máximo de 190 millones de euros. Si pasados cuatro sorteos, no hay acertante de máxima categoría, la suma del bote se repartiría entre los acertantes de la siguiente categoría premiada.

El sorteo de Euromillones reparte el 50% de lo que recauda en premios dentro de 13 categorías establecidas por la cantidad de aciertos. Si en el mismo sorteo no hay premiados en el premio, la cantidad se acumula para el siguiente bote.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

