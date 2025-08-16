¿Dónde han caído los botes de La Primitiva, Bonoloto, Sueldazo y Super Once de hoy, sábado 16 de agosto?

Este sábado 16 de agosto 2025 se han celebrado los sorteos de La Primitiva, Bonoloto, Sueldazo y Super Once. Comprueba aquí dónde han sido validados.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 16 agosto de 2025 es el 45, 22, 46, 11, 48 y 14, siendo el número complementario el 6 y el reintegro el 30.

El número premiado en el sorteo del Joker es el : 6587152 premiado con 1 millón de euros. La recaudación del sorteo ascendió a 10.044.832,00 euros

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 55 millones de euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de SOTILLO DE LA ADRADA (Ávila), situada en Dr. Díaz Palacios, 13 y en la nº 1 de ALMAZÁN (Soria), situada en Plaza Mayor, 7.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, sábado 16 de agosto de 2025, ha sido para el número 22, 47, 14, 26, 13 y 46, siendo el Complementario el 24 y el reintegro el 3. La recaudación del sorteo ascendió a 2.232.957,50 euros

Para jugar a la Bonoloto deberás seleccionar 6 números en una tabla compuesta de números que van del 1 al 49. Puedes hacer apuestas sencillas de varios bloques seleccionando 8 combinaciones de 6 números o más. El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.

Sueldazo de la ONCE

El número ganador del sorteo del Sueldazo de la ONCE celebrado hoy sábado 16 de agosto de 2025 ha sido el 83714 de la serie 046. Los afortunados acertantes se llevan un sueldo de 5.000 euros al mes durante veinte años y 300.000 euros. Los números del X que no coincidan con la serie tendrán un premio de 20.000 euros.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 32612, serie 050.

Número: 76563, serie 025

Número: 76563, serie 025.

Número: 91919, serie 045

Número: 91919, serie 045.

Número: 97101, serie 021.

El bote final del sorteo del Sueldazo reparte 5.000 euros mensuales para 20 años y un máximo de 300.000 euros al contado. Puedes ganar uno de los 4 segundos premios que se reparten durante 10 años con 2.000 euros mensuales. El Sueldazo permite acumular los premios de las dos primeras categorías, con 30 días desde el día siguiente del sorteo. La ONCE puede acumular 240.000 euros en los siguientes sorteos si hay algún premio de 2º categoría que no se haya vendido. Para poder ganar el bote final del Sueldazo, el sorteo escoge 5 cifras de 100.000 números distintos y un número de serie, del 1 al 55.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 16 de agosto de 2025 es 03, 09,11,16,17,23,33,37,38,39,48,49,54,57,63,65,66,68,70 y 73.

De lunes a domingo puedes participar en el sorteo Super Once eligiendo desde 5 hasta 11 números distintos de la matriz que tiene 80 números aunque no vayan ordenados. El sorteo del Super Once de la ONCE selecciona 20 números ganadores y varía el premio dependiendo de la cantidad abonada por apuesta y los números acertados. Cada apuesta registrada con el valor de 1€ te da la posibilidad de ganar el premio de un millón de euros al acertar los 11 números de la combinación. Puedes optar al bote final hasta en tres ocasiones a lo largo del día: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Existen 7 tipos de apuestas según la cantidad de números elegidos: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del sábado 16 de agosto de 2025 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com