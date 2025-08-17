Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy domingo 17 de agosto de 2025

El resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 17 de agosto de 2025 ha agraciado al número 03, 09, 21, 28, 40 y 42, siendo el número complementario el 07 y el reintegro el 7.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.300.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe Un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 2 de GIRONA, situada en Ultònia, 14-Bajos 5.