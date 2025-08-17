Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy domingo 17 de agosto de 2025

Consulta los números premiados en los sorteos de la Bonoloto de este domingo 17 de agosto y dónde han sido validados.

El resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 17 de agosto de 2025 ha agraciado al número 03, 09, 21, 28, 40 y 42, siendo el número complementario el 07 y el reintegro el 7.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.300.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe Un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 2 de GIRONA, situada en Ultònia, 14-Bajos 5.

