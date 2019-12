Tan solo quedan 4 días para el sorteo de loterías más famoso y esperado de nuestro país, la Lotería de Navidad. Desde que el 18 de diciembre de 1812 se celebrara la primera, este año se cumplen 208 ediciones. Aunque no fuese hasta 1892 cuando se conociese cómo Sorteo de Navidad, cuenta con tantas anécdotas y datos curiosos como años.

Por ejemplo, durante sus dos primeros años de vida, el Sorteo tuvo lugar en Cádiz. La primera vez que tuvo como sede Madrid fue el 28 de diciembre de 1814. O bien, en el año 1938, con motivo de la Guerra Civil española, se celebraron dos sorteos en dos ciudades españolas distintas: uno en Barcelona y otro en Burgos.

A pesar de que el domingo sea el día de la Lotería de Navidad, aún estamos a tiempo de decidirnos por un número u otro, dónde comprar el último décimo o si bien, por el contrario, es hora de dejar de gastar tanto dinero en lotería.

Datos curiosos para los supersticiosos

Muchas personas escogen los números de los décimos en función de sus propias supersticiones. Es el caso de los números capicúa o aquellos en los que se repiten algunas cifras. Lo que no todo el mundo sabe es que hay dos números que han sido premiados con el Gordo de la Lotería de Navidad: el número 15.640 salió premiado en 1956 y en 1978. Mientras que el número 20.297 se ha llevado el primer premio del sorteo en 1903 y en 2006.

Si de lo que hablamos es de repetición de cifras, en cuatro ocasiones el Gordo del sorteo de Navidad ha correspondido a números que tenían cuatro cifras iguales: 25.444, 25.888, 35.999 y 55.666.

Los reintegros de la suerte y los números malditos

Comúnmente se suele decir que la suerte no es de quién la busca, si no de aquel o aquella que la encuentra. Sin embargo, las estadísticas del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad dicen algo un poco más diferente. Si nos fijamos en la última cifra del décimo que nos dispongamos a comprar -lo que oficialmente se conoce como el Reintegro-, hay alguna que ha resultado más agraciada que otra.

Si empezamos por los 'números de la suerte', la terminación en 5 es la más afortunada ya que ha salido con una frecuencia de 32 veces. Seguidamente se encuentran el 4 y 6 que han salido ambos en 27 ocasiones.

Por el contrario, si nos fijamos en el lado negativo, también hay números ‘malditos’ que suele costar que salgan. La peor cifra es el ‘1’ que solo ha salido ocho veces a lo largo de toda la historia del sorteo. Con un poco más de suerte se encuentran el ‘2’, con una repetición de trece veces, y seguidamente el ‘9’, con dieciséis veces.

Ciudadades más suertudas y aquellas en las que nunca toca

Por si todavía no nos había quedado claro que la Lotería de Navidad no siempre es aleatoria en cuanto a suerte se refiere, también podemos analizar qué ciudades han sido más afortunadas a lo largo de toda la historia del Sorteo y cuáles de ellas, por el contrario, no han gozado de la misma suerte.

Las capitales de provincia más agraciadas son Madrid y Barcelona. En la capital de España, el “Gordo” ha caído hasta en 79 ocasiones. Mientras tanto, en la ciudad condal, el primer premio se ha repartido entre los barceloneses en 41 ocasiones. A una distancia mucho más alejada se encuentra Sevilla, en la que en dieciséis veces han disfrutado de ser los máximos premiados.

No obstante, de las 50 provincias y de las dos ciudades autónomas que conforman España, existen cinco capitales de provincia en las que nunca ha caído el “Gordo” en sus 207 ediciones -falta por saber si en 2019 esta lista acaba modificándose-. Por orden alfabético: Ávila, Girona, Jaén, Melilla, Tarragona y Toledo.

¿Cuánto nos gastamos en 2018?

La Lotería de Navidad llegó en 1812, antes que la primera Constitución española, y su creador fue Ciriaco González Carvajar que por aquel entonces era Ministro del Consejo y Cámara de Indias y que fue el que consideró que era la mejor manera de “aumentar los ingresos del erario público sin quebranto de los contribuyentes”.

Si nos adelantamos 207 años, podemos observar cómo el gasto anual en España para este Sorteo Extraordinario de Navidad en el año 2018 asciende a casi los tres millones de euros.

Analizando el dinero que destinamos por Comunidades Autónomas es curioso poder apreciar que los territorios que más gastan no son siempre los que más veces ganan. Castilla y León se lleva el premio como el territorio que más dinero se deja en Lotería: Casi 94 euros por habitante. Posteriormente le sigue Asturias, con un gasto por habitante de 86,35 euros. En el caso de la Rioja, solo se gastan poco más de un euro que los asturianos, haciendo un total de 85,26 por habitante.

En el lado opuesto se encuentran Ceuta y Melilla, que no suman ninguna de las dos más de veinte euros por habitante en gasto en décimos de Lotería de Navidad. Posteriormente, habría que señalar a ambos archipiélagos españoles. En el caso de las Islas Baleares, cada habitante se deja 39,14 euros en lotería mientras que en las Canarias, el gasto ya asciende hasta los 43,53 euros.

Hasta el 22 de diciembre nada está decidido, con lo cual, todavía tenemos tiempo de tener todo esto en cuenta y decidir si le hacemos caso a las estadísticas o si bien dejamos que todo dependa de la suerte.