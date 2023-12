Lotería de Navidad 2023: ¿Qué suelen hacer los ganadores del Gordo?

El 22 de diciembre es un día mágico en nuestro país en el que la suerte y la vida de diferentes personas puede dar un giro drástico gracias a la Lotería de Navidad. Este año, en el Sorteo Extraordinario se repartirán 2.408 millones de euros en premios, superando en unos 70 millones la cantidad repartida en 2022.

La posibilidad de que te sonría la fortuna en estas fechas no es algo nuevo. Desde el año 1812 , todos los participantes han esperado ansiosos la resolución del conocido como el Gordo y de los demás premios, que no deben ser subestimados ya que, aunque no se comparen en cantidad, siempre ofrecen un respaldo económico estimable. La mayoría de las personas aseguran que, en el caso de ser los afortunados saldarían todas sus deudas, irían a una playa paradisíaca, se comprarían su coche de alta gama deseado, comprarían una casa majestuosa o montarían un negocio.

Aun así, el desenlace de estas personas no siempre ha sido feliz. Es más, según la información proporcionada por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), el 70% de las personas agraciadas acaban arruinados pasados los cinco años. Pero, ¿por qué? ¿Qué es lo que hacen con el dinero? ¿Cómo invierten el premio?

Para intentar buscar una respuesta a estas preguntas vamos a repasar algunas de las acciones que llevan a cabo los ganadores del Gordo de Navidad.

Desplifarro

El estudio realizado por la UOC expone que las personas no nos encontramos psicológicamente preparadas para ganar tanto dinero de repente. Es más, podemos acabar tan descolocados que acabaríamos sufriendo problemas serios de depresión que podrían llegar al extremo de intentos de atentar contra nuestra propia vida o, en el peor de los casos, suicidio.

Francesc Núñez, profesor de los Estudios de Artes y Humanidades de la UOC, afirma: "El sujeto pasa a ser expulsado de su mundo para convertirse en un nuevo rico, se siente mal, no se reconoce a sí mismo ni sus emociones y sentimientos". Por lo que la satisfacción inicial y la euforia acaban convirtiéndose en actitudes irracionales y decisiones ilógicas.

Entre estas malas decisiones, se encuentra la de montar tu propio negocio sin poseer las nociones básicas y fundamentales en dirección y gestión de empresas. En la mayoría de ocasiones los locales quiebran a los pocos años de su inauguración

La trampa de comprarte una casa

En muchas ocasiones, los ganadores deciden invertir el premio en la compra de una vivienda. Sin embargo, esto no está recomendado por diversos motivos: