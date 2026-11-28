Este viernes 27 de noviembre de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroMillones, Eurojackpot y ONCE. Comprueba aquí los resultados y premios.

Bonoloto

El ganador de la Bonoloto de hoy, sábado 28 de noviembre de 2026 ha sido para el número 05, 24, 28, 36, 38 y 44, siendo el número complementario el 4 y el reintegro el 6. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 1.000.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 12 de JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz), situada en Doña Blanca, 9-11.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor Nº 39.030 de PALOS DE LA FRONTERA (Huelva) y en la Administración de Loterías Nº 35 de VIGO (Pontevedra).

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 28 de noviembre de 2026 es el 05, 06, 15, 25, 39 y 41, siendo el número complementario el 8 y el reintegro el 3. El bote del sorteo de La Primitiva de hoy es de 4.900.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 9 451 191, premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 6.200.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 2 de VILASSAR DE MAR (Barcelona) y en la Nº 37 de VIGO (Pontevedra).

ONCE

El número ganador del sorteo del Sueldazo de la ONCE celebrado hoy sábado 28 de noviembre de 2026 ha sido el 68741 de la serie 028.

Número: 10698 Serie: 028

Número: 41382 Serie: 024

Número: 58562 Serie: 025

Número: 70365 Serie: 005

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 28 de noviembre de 2026 es 06, 07, 08, 09, 13, 24, 27, 28, 29, 34, 40, 47, 50, 56, 64, 71, 78, 79, 80, 81.