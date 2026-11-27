Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la ONCE del Eurojackpot de hoy viernes 27 de noviembre de 2026. Consulta la combinación ganadora del sorteo del Eurojackpot hoy.

El sorteo del Eurojackpot de la ONCE se juega cada viernes con un bote mínimo garantizado de 10 millones de euros. El primer premio del Eurojackpot son 90 millones de euros, y se acumula cada sorteo. De todas las apuestas recaudadas, el 50% del total está destinado a los premios.

En la apuesta sencilla del sorteo del Eurojackpot de la ONCE hay que elegir 5 números distintos, desde el 1 hasta el 50, y 2 soles diferentes, desde el 1 hasta el 10. La apuesta múltiple ofrece la opción de elegir desde 5 números hasta 10 para jugar con un máximo de 5 soles. Si juegas al Eurojackpot con una apuesta múltiple tendrás que escoger 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números, y 2, 3, 4 o 5 soles.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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