Un error en un correo de resultados de Euromillones hizo creer a miles de jugadores en Bélgica que habían obtenido una parte de un bote de 46 millones de euros. La Lotería Nacional belga reconoció el fallo en la presentación del reparto de premios y anunció que enviaría una explicación a los destinatarios del mensaje.

La incidencia afectó a la información difundida tras el sorteo del martes 24 de noviembre. Según 'The Bulletin', el correo situaba a 6.718 jugadores belgas entre los supuestos ganadores de la primera categoría.

El mensaje incluía un cuadro con cientos de miles de presuntos acertantes en los países participantes. Esa presentación provocó confusión sobre quién había ganado y cómo se distribuiría el dinero, pese a que el sorteo había terminado sin ningún boleto que reuniera todos los aciertos necesarios para obtener el bote.

Un fallo en el correo general de resultados

La Lotería Nacional explicó que el problema estaba en el correo general que comunica los resultados. El organismo subrayó que ningún jugador había recibido una notificación personal que confirmara que su apuesta había ganado el premio principal.

"Hubo un malentendido sobre el reparto de los premios", declaró un portavoz de la entidad, según The Bulletin. La aclaración se refería al contenido del boletín informativo y a la distribución de ganancias que aparecía en él.

Los mensajes individualizados que reciben los jugadores que apuestan por internet contenían la información correcta, según el medio belga Leuven Actueel. También eran correctos los números ganadores y el reparto de premios publicados en la web de la lotería desde la noche del sorteo.

El operador anunció el envío de otro correo para explicar lo ocurrido a los jugadores afectados. Aseguró que su departamento de marketing estaba trabajando para resolver la incidencia y que el fallo había sido detectado de inmediato.

Un supuesto reparto de unos 130 euros por apuesta

Las cifras difundidas en el cuadro implicaban que el bote tendría que haberse dividido entre cientos de miles de apuestas. De haberse producido ese reparto, cada premio habría quedado reducido a alrededor de 130 euros, una cantidad muy alejada de los 46 millones que encabezaban el sorteo.

En realidad, el sorteo del martes terminó sin acertantes de primera categoría. Así lo confirma la nota oficial de Loterías y Apuestas del Estado, que señala que ningún boleto consiguió los cinco números y las dos estrellas necesarios para llevarse el premio máximo.

El bote se acumuló para la siguiente cita de Euromillones, celebrada el viernes 27 de noviembre, con una estimación de 59 millones de euros. La lotería belga había indicado que la incidencia en el correo no impediría el desarrollo normal de ese sorteo.