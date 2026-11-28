Lotería Nacional de España
Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy sábado 28 de noviembre de 2026
Comprueba tu número de la Lotería Nacional de hoy, sábado 28 de noviembre de 2026, en el que podrás ganar un primer premio de 600.000 euros.
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En breves instantes podrás comprobar el número de la Lotería Nacional de hoy, sábado 28 de noviembre de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Lotería Nacional que cuenta con un primer premio de 600.000 euros a la serie y descubrir si tu número ha sido premiado.
La Lotería Nacional celebra su sorteo ordinario todos los jueves y sábados de todas las semanas. Para poder jugar a la lotería deberás comprar un cupón compuesto por 5 números. El coste varía en función de si la apuesta es para el sorteo del jueves o el del sábado: Los jueves, la Lotería Nacional tiene un coste de 3 euros por cupón y los sábados el precio asciende a 6 euros. El sorteo de la Lotería Nacional destina el 70% de la emisión a premios.
La Lotería Nacional es el sorteo que más premios reparte de España. En cada sorteo de la Lotería Nacional se extraen las cifras que conforman el primer y segundo premio, de distinta cuantía. El Premio Especial de la Lotería Nacional se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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