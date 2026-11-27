Este viernes 27 de noviembre de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroMillones, Eurojackpot y ONCE. Comprueba aquí los resultados y premios.

Bonoloto

El resultado de la Bonoloto de hoy, viernes 27 de noviembre de 2026 ha agraciado al número 03, 09, 12, 15, 39 y 41, siendo el número complementario el 35 y el reintegro el 6. El participante que posea el cupón que coincida con la combinación premiada ganará un bote de 600.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.000.000,00 de euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor Nº 86.235 de PUXEIROS-MOS (Pontevedra), situado en Avenida Peinador, 10 (Parroquia Tameiga) y en la Administración de Loterías Nº 35 de MÁLAGA, situada en Duque de Rivas, 2

Euromillones

El resultado del sorteo de Euromillones de hoy, viernes 27 de noviembre de 2026 es el 12, 17, 26, 34 y 38 y las estrellas los números 05 y 09. El bote del sorteo de Euromillones de hoy es de 59.000.000 euros. El código premiado en el sorteo del Millón es el .

En el sorteo deEuroMillonesde hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). Con el EUROBOTE generado, en el próximo sorteo de EuroMillonesun único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar68 Millonesde euros. El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor Nº 6.330 de NAVALUENGA (Ávila), situado en Hospital, 1.

Eurojackpot

El resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 27 de noviembre de 2026es el 20, 21, 23, 25, 26 y y los soles 03, 09.

ONCE

El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado hoy , viernes 27 de noviembre de 2026 ha agraciado al número 63265 de la serie 108 . El afortunado poseedor del boleto ganador, cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la primera extracción, será agraciado con 9.000.000 de euros.