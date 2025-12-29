Cuánto se lleva Hacienda de los premios de la Loteria del Niño 2026

La Lotería del Niño es el momento que marca el final de las navidades y un sorteo muy popular entre los españoles. Celebrado el mismo Día de Reyes, el 6 de enero, permite a aquellos que no han tenido números agraciados durante el sorteo de Navidad tener una segunda oportunidad de empezar el año con buen pie y con un 'regalo' inesperado bajo el brazo.

Una de las claves de su popularidad reside en la alta probabilidad de llevarse un premio, ya que este sorteo, a diferencia del de Navidad, ofrece una gran cantidad de premios, lo que aumenta las posibilidades de que muchos puedan celebrar algún tipo de ganancia. Esta estructura de premios más accesible, combinada con un sistema de reintegros muy llamativo, envuelve a sus participantes en un ambiente de esperanza y entusiasmo.

Retención fiscal

Al igual que en el Sorteo de Navidad, los premios de la Lotería del Niño también están sujetos a una retención fiscal aplicada por Hacienda. Esta retención tiene una característica especial: solo se aplica a partir de los primeros 40.000 euros de cada premio. A partir de ese umbral, Hacienda retiene un 20%. Es decir, si tu premio superara esta cifra, los primeros 40.000 euros estarían exentos de impuestos, y se gravaría un 20% del resto.

De este modo, si uno es afortunado y resulta ganador de uno de los premios mayores en este sorteo, no recibirá la cantidad íntegra que se anuncia, sino que una parte será destinada al pago de impuestos. Este sistema se ha establecido con el objetivo de que los premios más altos generen una contribución al sistema tributario, mientras que los premios de menor cuantía suelen estar exentos, permitiendo que los pequeños ganadores disfruten de su premio sin preocupaciones.

¿Y si me llevo 'El Gordo'?

El primer premio de la Lotería del Niño otorga 200.000 € al décimo. De este importe, 40.000 € están exentos de impuestos, mientras que los 160.000 € restantes están sujetos a una retención del 20%, lo que equivale a 32.000 €. Así, la cantidad final recibida por el ganador del primer premio es de 168.000 €. En cuanto al tercer premio, de 25.000 € al décimo, al ser inferior a 40.000 €, está completamente exento de impuestos, por lo que el ganador recibe el importe íntegro de 25.000 €.

Como se puede observar, los premios que superan los 40.000 € son los únicos a los que se aplica el 20% de retención, mientras que los premios menores a esta cantidad no tienen ningún tipo de retención fiscal.

