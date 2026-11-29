Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 29 de noviembre de 2026con un bote de 23.600.000 euros.

El Gordo de la Primitiva es un sorteo que pertenece a Loterías y Apuestas del Estado. Es necesario apostar a cinco cifras comprendidas entre el 1 y el 54 de la categoría pronósticos, y un solo número del 0 al 9 de la categoría número clave.

A los acertantes del número clave, sin tener en cuenta el resto de premios, se les abonará el reintegro. Cada apuesta de El Gordo de La Primitiva cuesta 1,50 €.

La participación en el sorteo del Gordo de La Primitiva se hace efectiva de tres formas distintas: Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas con el precio de 1,50 € cada apuesta.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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