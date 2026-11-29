Bonoloto
Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy domingo 29 de noviembre de 2026
Comprueba el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 29 de noviembre de 2026 y consulta si tu número ha sido uno de los premiados.
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En breves instantes podrás comprobar el número de la Bonoloto de hoy, domingo 29 de noviembre de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto y descubrir si tu número ha sido premiado.
La Bonoloto se juega seleccionando 6 números de una tabla con números que van desde el 1 al 49. Puedes jugar hasta 8 combinaciones de 6 números (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números (por ejemplo 7 números, que corresponde a 7 apuestas, o 8 números, que corresponde a 28 apuestas). El coste de cada apuesta es de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio asciende a 1 euro.
Las apuestas pueden ser sencillas, con hasta 8 combinaciones a la vez de números de seis dígitos o se pueden hacer apuestas múltiples con más números en juego.
La Bonoloto se celebra diariamente, de lunes a sábado. El primer sorteo data de 1988 y desde entonces la Bonoloto ha sufrido pocos cambios, manteniéndose prácticamente igual hasta hoy, a excepción de la incorporación del reintegro.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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