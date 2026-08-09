Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo 09 de agosto de 2026

Ya conocemos el resultado del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 09 de agosto de 2026. El número premiado en el Gordo de la Primitiva es el 22, 25, 28, 31 y 32 y la clave compuesta por el número 7. El sorteo del Gordo de la Primitiva tiene un bote de 12.600.000 euros. Loterías y Apuestas del Estado administra el sorteo del Gordo de La Primitiva.

Las apuestas deberán hacerse en mínimo un número 5 números para poder participar en el sorteo del Gordo. La primera selección será en la 1ª matriz (pronósticos) del 1 al 54 y la 2ª (número clave) del 0 al 9. Al acertar el número clave, sin tener en cuenta acertar los 5 números, puedes ganar el reintegro.

El precio por apuesta en el sorteo de El Gordo de La Primitiva es de 1,50 €. La apuesta se hace efectiva con el pago de 1,50 € por cada una en tres formas distintas: Simple, Múltiple o Fórmulas especializadas.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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