Antena 3 Noticias
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Gordo Primitiva

Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo 09 de agosto de 2026

El Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 09 de agosto de 2026, con un bote de 11.035.000 euros, ha agraciado al número 22, 25, 28, 31 y la clave el 7.

EL GORDO DE LA PRIMITIVA HOY

El Gordo de la Primitiva: Resultado del sorteo de hoy, en directo Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Ya conocemos el resultado del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 09 de agosto de 2026. El número premiado en el Gordo de la Primitiva es el 22, 25, 28, 31 y 32 y la clave compuesta por el número 7. El sorteo del Gordo de la Primitiva tiene un bote de 12.600.000 euros. Loterías y Apuestas del Estado administra el sorteo del Gordo de La Primitiva.

Las apuestas deberán hacerse en mínimo un número 5 números para poder participar en el sorteo del Gordo. La primera selección será en la 1ª matriz (pronósticos) del 1 al 54 y la 2ª (número clave) del 0 al 9. Al acertar el número clave, sin tener en cuenta acertar los 5 números, puedes ganar el reintegro.

El precio por apuesta en el sorteo de El Gordo de La Primitiva es de 1,50 €. La apuesta se hace efectiva con el pago de 1,50 € por cada una en tres formas distintas: Simple, Múltiple o Fórmulas especializadas.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

Imagen de archivo de una administración de Loterías y Apuestas del Estado.

Dónde han caído el bote de 12,6 millones de euros del Gordo de la Primitiva, los 700.000 de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy domingo 9 de agosto 2026

EL GORDO DE LA PRIMITIVA HOY

Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo 09 de agosto de 2026

Resultados ONCE

Resultado ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once hoy domingo 09 de agosto de 2026

SORTEO BONOLOTO
Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy domingo 09 de agosto de 2026

Loterías
Loterías

Dónde han caído el bote de 56 millones de euros de la Primitiva, los 700.000 de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy sábado 8 de agosto 2026

Resultados ONCE
ONCE

ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy sábado 08 de agosto de 2026 en directo

Comprueba tu número del sorteo del Sueldazo y Super Once de hoy, sábado 08 de agosto de 2026 y consulta el resultado de los sorteos de la ONCE.

LA PRIMITIVA HOY
Lotería Primitiva de España

Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del sábado 08 de agosto de 2026

El ganador del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 08 de agosto de 2026 es el 12, 21, 25, 26, 43 y 49, siendo el número complementario el 19 y el reintegro el 2. El ganador de La Primitiva se lleva un premio de 56.000.000 euros.

La Bonoloto

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 08 de agosto de 2026

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 8 de agosto, en directo

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 8 de agosto, en directo

Lotería Nacional

Lotería Nacional: Resultado de hoy sábado 8 de agosto de 2026

Publicidad