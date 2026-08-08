Dónde han caído el bote de 56 millones de euros de la Primitiva, los 700.000 de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy sábado 8 de agosto 2026

Este sábado 8 de agosto de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, La Primitiva, Lotería Nacional y ONCE. Comprueba aquí los resultados y premios.

Bonoloto

El número premiado en la Bonoloto es el 19, 30, 35, 38, 43 y 46, siendo el número complementario el 3 y el reintegro el 2. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 700.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 700.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 55.280 de OURENSE, situado en Crta. de Vigo, 29.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 8 de agosto de 2026 es el 12, 21, 25, 26, 43 y 49, siendo el número complementario el 19 y el reintegro el 2. El bote del sorteo de La Primitiva de hoy es de 56.000.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 8 880 558, premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de , donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 56.000.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de RUBÍ (Barcelona), situada en Passeig Francesc Macià, 13; en la nº 2 de INCA (Illes Balears), situada en Murta, 21 y en la nº 2 de COSLADA (Madrid), situada en Plaza San Pedro y San Pablo, 7.

ONCE

El número ganador del sorteo del Sueldazo de la ONCE celebrado hoy sábado 8 de agosto de 2026 ha sido el 07362 de la serie 001. Los afortunados acertantes se llevan un sueldo de 5.000 euros al mes durante veinte años y 300.000 euros. Los números del 07362 que no coincidan con la serie tendrán un premio de 20.000 euros.

Número: 04095 Serie: 012

Número: 08929 Serie: 035

Número: 34686 Serie: 011

Número: 83197 Serie: 012

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 8 de agosto de 2026 es 02, 04, 05, 08, 09, 12, 14, 15, 17, 23, 33, 36, 40, 48, 50, 56, 71, 72, 75 y 78.