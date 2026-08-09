Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy domingo 09 de agosto de 2026

El sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 09 de agosto de 2026 agraciado con bote de 700.000 euros, ha sido para el número 01, 14, 19, 29, 31 y 36, siendo el número complementario el 40 y el reintegro el 8. El sorteo de la Bonoloto es un juego administrado por Loterías y Apuestas del Estado.

Para participar debes seleccionar 6 números de una tabla con números del 1 al 49. Puedes jugar a la Bonoloto con apuestas sencillas de varios bloques haciendo hasta 8 combinaciones de 6 números de una sola vez o combinando más números.

El precio de una apuesta individual es de 0,50 euros a pesar de que el sorteo exige un mínimo de dos apuestas, por lo que el importe asciende a 1 euro. Para jugar, está permitido hacer hasta 8 combinaciones distintas de 6 dígitos cada una (apuesta sencilla) o una distinta con más números en juego.

La Bonoloto es un sorteo que se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado.

Este sorteo, que ha incluido el reintegro como una de sus pocas modificaciones, se ha celebrado desde 1988.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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