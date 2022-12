Esto es lo que pasa con los décimos de la Lotería de Navidad que no se cobran

Hay numerosas ocasiones en las que uno o varios décimos de la Lotería de Navidad han sido vendidos y, cuando resultan ser los premiados, nadie los reclama. Esto tiene una serie de consecuencias, principalmente porque el tiempo de vencimiento para cobrar el importe de los premios es limitado (hasta tres meses después del sorteo) y hay gente que se da cuenta de que ha obtenido un premio del Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional de España. El problema está en que, a veces, se dan cuenta demasiado tarde.

Ha ocurrido más de una ocasión, donde los propios consumidores han optado por no comprobar su número, pensando que no saldría premiado. Y luego, se han llevado una sorpresa mayúscula al comprobar que, o bien les había tocado la pedrea en el Sorteo del 22 de diciembre, o bien habían logrado alguno de los cinco principales premios. Por esa razón, es importante comprobarlo antes de que termine el mes de marzo y expire el plazo de los tres meses que hay como fecha límite.

Si un consumidor reclama el premio de la Lotería de Navidad 2022 a lo largo de esos tres meses, no tendrá ningún problema y únicamente tendrá que tributar en caso de que cobre una cantidad superior a 40.000 euros. En el hipotético caso de que la cantidad sea esa o más pequeña, no habrá nada que pagar. Y, ¿qué ocurrirá si alguien no reclama su premio pasados esos tres meses? La situación sería irreversible y está establecida legalmente de un modo que explicamos a continuación.

¿No lo cobras? Pues te quedas sin él

El 22 de marzo será el último día para reclamar el premio de la Lotería de Navidad 2022 en caso de que nos toque, bien sea alguno de los cinco primeros o uno de la pedrea. Si no lo hacemos, el premio, al confirmarse que ha sido vendido, pasará a ser propiedad del Estado. Podemos reclamar si nos damos cuenta de que nuestro premio había sido el afortunado, pero lo más probable es que nuestro recurso no tenga posibilidad de prosperar al haber expirado el plazo que establece la ley.

El premio del sorteo de la Lotería de Navidad que haya tocado pero no sea reclamado, se integrará en el marco de los ingresos estatales de igual manera que todos los impuestos que se cobren a los premios cuya cantidad sea superior a los 20.000 euros. Por ese motivo, recomendamos usar nuestro comprobador de la Lotería de Navidad, donde podremos comprobar todos y cada uno de los números por nuestra propia cuenta, para comprobar si nos ha tocado o no.