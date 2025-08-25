Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones
Lotería de Navidad

EuroDreams

EuroDreams: Resultado de hoy lunes 25 de agosto de 2025

Comprueba el resultado del sorteo del EuroDreams de hoy, lunes 25 de agosto de 2025 y descubre si tu número ha sido uno de los premiados.

EuroDreams

EuroDreamsAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás comprobar el número del Eurodreams de hoy, domingo 24 de agosto de 2025. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo del Eurodreams y descubrir si tu número ha sido premiado.

Actualmente el sorteo de EuroDreams se realiza en nueve países europeos: España, Reino Unido, Francia, Luxemburgo, Bélgica, Irlanda, Portugal, Suiza y Austria. El sorteo tiene una frecuencia semanal, celebrándose cada lunes y jueves.

Para participar debes elegir 6 números del 1 al 40 de la 1ª matriz y un número del 1 al 5 de la 2ª matriz, que es el número dream (sueño).

Además, si eres uno de los acertantes del número dream o sueño, independientemente del resto de premios, tendrás derecho al reintegro. Cada apuesta del EuroDreams cuesta 2,50 €.

La apuesta se hace efectiva con el pago de 2,50 € por cada una en tres formas distintas: Simple, Múltiple o Fórmulas especializadas.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

ONCE: Resultado del Cupón Diario y Super Once hoy lunes 25 de agosto de 2025

Bonoloto

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy lunes 25 de agosto de 2025

EuroDreams

EuroDreams: Resultado de hoy lunes 25 de agosto de 2025

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy en directo
Lotería Primitiva de España

Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy lunes 25 de agosto de 2025

Imagen de archivo de una administración de Loterías y Apuestas del Estado.
Loterías

Dónde han caído los premios de la Bonoloto, el Gordo de la Primitiva y la ONCE de hoy, domingo 24 de agosto

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024
ONCE

Resultado ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once hoy domingo 24 de agosto de 2025

Comprueba tu número del sorteo del Sueldazo y Super Once de hoy, domingo 24 de agosto de 2025. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE y descubre si tu número ha sido agraciado.

Gordo Primitiva: Comprobar número del sorteo de hoy
Gordo Primitiva

Gordo Primitiva: Resultado de hoy domingo 24 de agosto de 2025

El Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 24 de agosto de 2025, con un bote de 10.600.000 euros, ha agraciado al número 10, 16, 21, 38 y 51 y la clave el 2.

La Bonoloto de hoy

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del domingo 24 de agosto de 2025

Imagen de archivo de una administración de Loterías y Apuestas del Estado.

¿Dónde han caído los botes de La Primitiva, Bonoloto, Sueldazo y Super Once de hoy, sábado 23 de agosto?

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy en directo

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 23 de agosto de 2025

Publicidad