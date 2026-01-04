Estas son las predicciones de los videntes para la Lotería del Niño 2026

El Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño es una de las citas más esperadas por los españoles tras la Navidad. Cada 6 de enero, miles de personas prueban suerte con la esperanza de empezar el año con un premio que puede alcanzar los dos millones de euros por serie en el primer premio. A diferencia de otros sorteos, el del Niño destaca por repartir una gran cantidad de premios y reintegros, lo que aumenta las probabilidades de obtener algún retorno.

Como ocurre cada año, a pocas semanas del sorteo comienzan a circular pronósticos y predicciones que buscan orientar a los jugadores más supersticiosos. Entre ellas, las más llamativas son las de videntes y expertos, que aseguran haber detectado números "con buena energía".

Los números favoritos de los videntes para el sorteo del Niño

Los números favoritos son los relacionados con el año nuevo y los cambios personales tendrán especial protagonismo en el sorteo del Niño. Combinaciones que incluyen el 26, el 6 y cifras repetidas como el 11 o el 22 aparecen en sus predicciones. Algunos incluso apuntan a terminaciones en 3 y 7, asociadas a la suerte.

Otros augurios se centran en números vinculados a fechas recientes o acontecimientos destacados de 2025, bajo la idea de que "la memoria colectiva" influye en la fortuna del nuevo año.

Décimos compartidos

Más allá de las cifras concretas, varios videntes coinciden en que el premio del Niño 2026 podría estar muy repartido. Predicen que los décimos compartidos entre familiares, compañeros de trabajo o grupos de amigos tendrán un papel destacado.

También señalan que los décimos comprados a última hora o en lugares de paso, como estaciones o zonas turísticas, podrían resultar premiados, una creencia que se repite año tras año en este tipo de sorteos.