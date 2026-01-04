Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Lotería del Niño

Estas son las predicciones de los videntes para la Lotería del Niño 2026

Descubre qué dicen los adivinos sobre este sorteo y elige el número ganador.

Estas son las predicciones de los videntes para la Loter&iacute;a del Ni&ntilde;o 2026

Estas son las predicciones de los videntes para la Lotería del Niño 2026Antena 3 Noticias

Publicidad

Mara Fernández
Publicado:

El Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño es una de las citas más esperadas por los españoles tras la Navidad. Cada 6 de enero, miles de personas prueban suerte con la esperanza de empezar el año con un premio que puede alcanzar los dos millones de euros por serie en el primer premio. A diferencia de otros sorteos, el del Niño destaca por repartir una gran cantidad de premios y reintegros, lo que aumenta las probabilidades de obtener algún retorno.

Como ocurre cada año, a pocas semanas del sorteo comienzan a circular pronósticos y predicciones que buscan orientar a los jugadores más supersticiosos. Entre ellas, las más llamativas son las de videntes y expertos, que aseguran haber detectado números "con buena energía".

Los números favoritos de los videntes para el sorteo del Niño

Los números favoritos son los relacionados con el año nuevo y los cambios personales tendrán especial protagonismo en el sorteo del Niño. Combinaciones que incluyen el 26, el 6 y cifras repetidas como el 11 o el 22 aparecen en sus predicciones. Algunos incluso apuntan a terminaciones en 3 y 7, asociadas a la suerte.

Otros augurios se centran en números vinculados a fechas recientes o acontecimientos destacados de 2025, bajo la idea de que "la memoria colectiva" influye en la fortuna del nuevo año.

Décimos compartidos

Más allá de las cifras concretas, varios videntes coinciden en que el premio del Niño 2026 podría estar muy repartido. Predicen que los décimos compartidos entre familiares, compañeros de trabajo o grupos de amigos tendrán un papel destacado.

También señalan que los décimos comprados a última hora o en lugares de paso, como estaciones o zonas turísticas, podrían resultar premiados, una creencia que se repite año tras año en este tipo de sorteos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Dónde ha caído más veces el primer premio de la Lotería del Niño

Dónde ha caído más veces el primer premio de la Lotería del Niño

Loterías y Apuestas del Estado

Dónde han caído el bote de 73 millones de la Primitiva, el de 2,7 millones de la Bonoloto, y los premios de la ONCE del sábado 3 de enero

Estas son las predicciones de los videntes para la Lotería del Niño 2026

Estas son las predicciones de los videntes para la Lotería del Niño 2026

Dónde ha caído más veces el segundo premio de la Lotería del Niño
Lotería del Niño

Dónde ha caído más veces el segundo premio de la Lotería del Niño

Resultados ONCE hoy: Comprobar número del sorteo del Super Once y Sueldazo de la Once
ONCE

ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy sábado 3 de enero de 2026 en directo

La Lotería Primitiva
Lotería Primitiva de España

Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy sábado 3 de enero de 2026

El ganador del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 03 de enero de 2026 es el 06, 15, 20, 22, 26 y 36, siendo el número complementario el 18 y el reintegro el 6. El ganador de La Primitiva se lleva un premio de 73.000.000 euros.

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024
ONCE

ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy sábado 03 de enero de 2026 en directo

Comprueba los resultados de los sorteos de la ONCE del Sueldazo y Super Once de hoy, sábado 03 de enero de 2026.

Sorteo de la Bonoloto: Comprobar resultado de hoy

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 03 de enero de 2026

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 3 de enero de 2026

La Lotería Primitiva

Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del sábado 03 de enero de 2026

Publicidad