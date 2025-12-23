Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Lotería del Niño

Cuándo es el Sorteo de la Lotería del Niño 2026: horario y dónde verlo

Todos los detalles sobre el sorteo del Día de Reyes.

Daniel Caballero
Publicado:

Con la Lotería de Navidad terminada y tras su reparto de 2.772 millones de euros en premios, la temporada navideña pondrá el broche final con el Sorteo de la Lotería del Niño, la última fecha marcada en el calendario para aquellos que deseen probar suerte para comenzar el 2026 con buen pie.

¿Cuándo se celebra el Sorteo de la Lotería del Niño?

Como cada año, el Sorteo Extraordinario del Niño 2026 tendrá lugar el martes 6 de enero, el mismo Día de Reyes, en el salón de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid, a partir de las 12:00 horas. El sorteo mantiene el sistema tradicional de bombos múltiples y permite a muchos jugadores reutilizar números o terminaciones que no resultaron premiadas en Navidad, permitiendo que la ilusión se alargue unos días más.

¿Dónde ver el sorteo?

Podrás seguir el Sorteo del Niño en directo en el minuto a minuto de la web de Antena 3 Noticias, así como por nuestro streaming.

Premios de la Lotería del Niño

Este sorteo destaca por repartir una gran cantidad de premios (más de 36.000) por un valor que asciende en su totalidad a los 770 millones de euros. La emisión está compuesta por 50 series de 100.000 números cada una, con un precio de 200 euros por billete, dividido en décimos de 20 euros. Del total recaudado, un 70% se destina a premios, siguiendo el modelo habitual de Loterías y Apuestas del Estado. Los principales premios son:

1. Primer premio: 200.000 euros al décimo.

2. Segundo Premio: 75.000 euros al décimo.

3. Tercer premio: 25.000 euros al décimo.

4. Números anterior y posterior al primer premio: 1200 euros al décimo.

5. Centenas del primer, segundo y tercer premio: 100 euros al décimo.

6. Dos últimas cifras del primer premio: 100 euros al décimo.

Además de eso, hay extracciones extra premiadas:

1. Dos extracciones de cuatro cifras: 350 euros al décimo.

2. 14 extracciones de tres cifras: 100 euros al décimo.

3. 5 extracciones de dos cifras: 40 euros al décimo.

4. Tres reintegros de 20 euros al décimo.

