Dónde han caído el bote de 31 millones de euros del Euromillones, el de 2,1 millones de euros de la Bonoloto, y los premios del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 2 de enero de 2026

Este viernes 2 de enero de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroMillones, Eurojackpot y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El ganador de la Bonoloto de hoy, viernes 2 de enero de 2025 ha sido para el número 06 08 33 34 37 46, siendo el número complementario el 47 y el reintegro el 5.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 2.700.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CUATRO boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de FUENTE DEL MAESTRE (Badajoz), situada en Tronera, 2; en la nº 3 de MANRESA (Barcelona), situada en Paseo Pedro III, 32; en la nº 2 de SANTA UXÍA DE RIBEIRA (A Coruña), situada en Rúa Santa Uxía, 6 Bajo; y en la nº 22 de VALLADOLID, situada en Santiago, 20.

Euromillones

El ganador de Euromillones de hoy, viernes 2 de enero de 2026 ha sido para el número 08 27 42 44 46, y las estrellas las formadas por los números 01 y 10. El código premiado en el sorteo de El Millón de Euromillones es el WTK97187.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). En ESPAÑA existe UN boleto acertante de Segunda Categoría (5 + 1) que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 57.660 de PIEDRAS BLANCAS (Asturias), situado en Avenida Alcalde José Fernandín, 26 Con el EUROBOTE generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 41 Millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías nº 155 de BARCELONA, situada en Hostafrancs de Sió, 26 Bajo-6.

ONCE

El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado hoy, viernes 2 enero de 2026 ha agraciado al número 20536 de la serie 065. El afortunado poseedor del boleto ganador, cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la primera extracción, será agraciado con 9.000.000 de euros.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, viernes 2 de enero de 2026 es 11 15 24 25 27 28 30 34 35 42 43 44 47 49 51 53 60 62 63 80.

En el sorteo del Super 11, celebrado el viernes 2 de enero, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados. Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El sábado, 3 de enero de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €. El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

Eurojackpot

El resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 2 de enero de 2026 ha agraciado al número 10 15 29 34 38, siendo los soles los números 02 y 09.

En el sorteo del Eurojackpot, celebrado el viernes 2 de enero, no han aparecido acertantes de primera categoría en España. Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior. Para el martes, 6 de enero de 2026, el bote del Eurojackpot es de: 10.000.000 €.

En base a los principios de juego responsable suscritos por todos los operadores que comercializan el producto Eurojackpot, se informa que si la cuantía del premio asignado a la primera categoría, superase los 120 millones de euros, el exceso sobre dicha cantidad se asignará a los premios de segunda categoría.

