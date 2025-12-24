Lotería del Niño o Lotería de Navidad: ¿cuál es más probable que me toque?

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Lotería del Niño

La Lotería del Niño se ha consolidado como una tradición que cierra las festividades navideñas, pero. ¿Hay más probabilidades de obtener un premio que en la Lotería de Navidad?

Daniel Caballero
Publicado:

El próximo 6 de enero se celebrará la Lotería del Niño 2025, un evento que permite mantener la ilusión y una nueva oportunidad para aquellos que no resultaron afortunados en la Lotería de Navidad. Si bien es cierto que la Lotería del Niño reparte premios menores a su homólogo celebrado el 22 de diciembre, las posibilidades de ganar son considerablemente mayores, lo que resulta un reclamo bastante atractivo para muchos jugadores.

¿Qué Sorteo tiene más posibilidades de tocarme?

El Sorteo de la Lotería del Niño destaca por su alta cantidad de números premiados: 37.920 de los 100.000 números disponibles o lo que es lo mismo, aproximadamente un 38% de los participantes se llevan algún premio, incluyendo los reintegros. En cambio, la Lotería de Navidad tiene solo 15.304 números premiados, una cifra significantemente menor.

El reintegro es la clave

Mientras que el sorteo del 22 de diciembre tiene un solo reintegro, el Sorteo del Niño ofrece tres, aumentando las posibilidades de recuperar lo invertido en un décimo si no resultas ser parte de los agraciados. En total, un 7,82% de los participantes ganará algo más que los 20 euros del reintegro, una probabilidad más alta que los 5,3% de la Lotería de Navidad.

¿Qué premios son mejores?

Ya sabemos que la Lotería del Niño tiene más premios que el de Navidad, sin embargo, estos son más modestos. Si comparamos El Gordo de cada uno de los sorteos, el del Niño ofrece 200.000 euros al décimo, la mitad de los 400.000 euros que reparte el de Navidad. Por otra parte, el monto total de dinero que reparte la Lotería de Navidad asciende a los 2.702 millones de euros, muy por encima de los 770 millones de la Lotería del Niño.

Por tanto, si buscas grandes premios, la Lotería de Navidad sigue siendo la mejor opción pero, si prefieres jugar con mayores probabilidades de ganar algo, aunque sean premios menores, el Sorteo de la Lotería del Niño es la elección más acertada.

