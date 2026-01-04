Dónde ha caído más veces el tercer premio de la Lotería del Niño

Aunque todas las miradas están puestas en el primer Premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño 2026 que reparte dos millones de euros a la serie (200.000 al décimo) conseguir otro de los premios también reparte una más que jugosa cantidad de dinero y, el tercer Premio es uno que también resulta muy interesante con sus 250.000 euros la serie (25.000 al décimo).

En la edición pasada, el número agraciado con este tercer premio fue el 66.777, que repartió suerte en diversos puntos del país como Asturias, León, Alicante o Sevilla, entre otras provincias. En 2024, el número fue el 57.033 y cayó en muchas localidades, sin embargo, la comunidad más agraciada fue Galicia, ya que se distribuyó en las cuatro provincias: A Coruña (Santiago de Compostela y Bergondo), Lugo (Xinzo de Limia), Ourense (Barbadás), así como en Cangas, Vigo, O Porriño y A Illa de Arousa.

Premio íntegro

Una de las características más atractivas de este tercer Premio es que, al no superar los 40.000 euros, está exento de tributación, por lo que el ganador recibirá la cantidad de forma íntegra y sin que Hacienda se lleve parte del pastel. Además, el premio podrá cobrarse la misma tarde del sorteo y en un plazo de tres meses que comenzará a partir del día siguiente al sorteo.

¿Y las terminaciones?

Los premios no solo se limitan al número ganador sino que las terminaciones en este tercer premio también cuentan y un 'pellizco', toca. Si el décimo coincide en las cuatro, tres o dos últimas cifras del tercer premio de la Lotería se recibirán 100 euros al décimo. En total se repartirán dos premios de 960 euros por décimo a las aproximaciones, 99 premios de 100 euros por décimo a las tres últimas cifras, y 999 premios de 100 euros por décimos a las dos últimas cifras.

Madrid, el lugar más agraciado

Madrid se alza como el municipio en el que más veces ha tocado el primer premio de la Lotería del Niño, 43 veces para ser exactos. Detrás de la capital otras ciudades premiadas han sido Barcelona (38), Bilbao (18), Valencia (16) y Sevilla (11).

Aún puedes participar

Estas a tiempo de participar en el Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño del próximo martes 6 de enero. Puedes comprar los décimos a través de las Administraciones de Loterías o de forma remota en la página web de Loterías y Apuestas del Estado. Cada participación tiene un coste de 20 euros.

