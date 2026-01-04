Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo 04 de enero de 2026

En breves instantes podrás comprobar el número del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 04 de enero de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva que cuenta con un bote de 13.500.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.

La administración de el sorteo Gordo de La Primitiva pertenece a Loterías y Apuestas del Estado. Para tener la posibilidad de ganar uno de los premios es necesario registrar 5 números que vayan del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y solo un número del 0 al 9 de la 2ª matriz (número clave).

A pesar de no acertar los 5 números, pero aciertas el número clave, te llevas el importe del reintegro. Cada apuesta de El Gordo de La Primitiva tiene un precio de 1,50 €.

El sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra semanalmente cada domingo a partir de las 21:30 h (hora peninsular) desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

