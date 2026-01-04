Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Gordo Primitiva

Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo 04 de enero de 2026

Comprueba el resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 04 de enero de 2026 con el que podrás ganar un bote de 13.500.000 euros.

Comprobar Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo en directo

Comprobar Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo en directoAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás comprobar el número del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 04 de enero de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva que cuenta con un bote de 13.500.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.

La administración de el sorteo Gordo de La Primitiva pertenece a Loterías y Apuestas del Estado. Para tener la posibilidad de ganar uno de los premios es necesario registrar 5 números que vayan del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y solo un número del 0 al 9 de la 2ª matriz (número clave).

A pesar de no acertar los 5 números, pero aciertas el número clave, te llevas el importe del reintegro. Cada apuesta de El Gordo de La Primitiva tiene un precio de 1,50 €.

El sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra semanalmente cada domingo a partir de las 21:30 h (hora peninsular) desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

Bonoloto

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del domingo 04 de enero de 2026

Comprobar Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo en directo

Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo 04 de enero de 2026

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

Comprobar ONCE: Resultado del Sueldazo y Super Once hoy domingo 04 de enero de 2026

Dónde ha caído más veces el tercer premio de la Lotería del Niño
Lotería del Niño

Dónde ha caído más veces el tercer premio de la Lotería del Niño

Dónde ha caído más veces el primer premio de la Lotería del Niño
Lotería del Niño

Dónde ha caído más veces el primer premio de la Lotería del Niño

Loterías y Apuestas del Estado
Loterías

Dónde han caído el bote de 73 millones de la Primitiva, el de 2,7 millones de la Bonoloto, y los premios de la ONCE del sábado 3 de enero

Este sábado 3 de enero se han celebrado los sorteos de La Primitiva, Bonoloto, Sueldazo y Super Once. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Estas son las predicciones de los videntes para la Lotería del Niño 2026
Lotería del Niño

Estas son las predicciones de los videntes para la Lotería del Niño 2026

Descubre qué dicen los adivinos sobre este sorteo y elige el número ganador.

Dónde ha caído más veces el segundo premio de la Lotería del Niño

Dónde ha caído más veces el segundo premio de la Lotería del Niño

Resultados ONCE hoy: Comprobar número del sorteo del Super Once y Sueldazo de la Once

ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy sábado 3 de enero de 2026 en directo

La Lotería Primitiva

Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy sábado 3 de enero de 2026

Publicidad