Dónde ha caído más veces el segundo premio de la Lotería del Niño

Aunque el primer premio es el más codiciado en la Lotería del Niño, el segundo premio también tiene una gran importancia y puede generar mucha alegría. En el Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño 2025 se repartirán un total de 770 millones de euros en premios, y el segundo premio, que otorga 750.000 euros por serie (equivalentes a 75.000 euros por décimo), es muy deseado, pero hay que tener algunas cosas en cuenta.

Retención a partir de los 40.000 euros

Al igual que en la Lotería de Navidad, dependiendo de la cantidad ganadora, Hacienda se queda parte del premio. Al estar premiado con 75.000 euros el décimo, el segundo Premio está sujeto a una retención del 20% a partir de los 40.000 euros. Esto quiere decir que de todo el premio, los primeros 40.000 llegan íntegros, y los 35.000 restantes se les aplica un 20% de impuestos, por lo que el premio real son 68.000 euros netos.

Las localidades más agraciadas

En 2025 , el segundo premio ( 06.766 ) cayó en varias localidades como Madrid, Badajoz, Barcelona, Murcia, Vigo y Santa Cruz de Tenerife .

, el segundo premio ( ) cayó en varias localidades como . En 2024 , el segundo premio fue vendido íntegramente en Madrid , específicamente en la administración número 12 de Móstoles , que resultó ser muy afortunada al recibir el premio completo.

, el segundo premio fue vendido en , específicamente en la , que resultó ser muy afortunada al recibir el premio completo. En 2023 , el segundo premio estuvo más repartido , tocando en varias localidades de Canarias, Galicia, Andalucía y la Comunidad de Madrid, dejando una gran lluvia de euros en diversas regiones.

, el segundo premio estuvo , tocando en varias localidades de dejando una gran lluvia de euros en diversas regiones. En 2022, los 750.000 euros del segundo premio se distribuyeron entre varias ciudades, incluidas Madrid, Barcelona, A Coruña, Santiago de Compostela, Valencia, Albacete, Málaga, Santa Cruz de Tenerife, San Sebastián, Vitoria, Alicante, Palma, Oviedo, Burgos, Córdoba, Granada y Almería.

De esta forma, se observa que las comunidades que más han recibido el segundo premio del Sorteo del Niño son Madrid, Andalucía, Cataluña y Galicia, aunque dentro de estas existen ciudades con mayor suerte que otras. Se espera que el la Lotería del Niño 2025 reparta nuevas ilusiones en aquellas localidades que aún no han tenido la oportunidad de recibir el segundo premio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.