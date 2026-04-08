Dónde han caído los premios de la Bonoloto y el premio del Cupón Diario y Súper Once de este miércoles 8 de abril de 2026

Comprueba aquí dónde han sido validados los sorteos celebrados este miércoles 8 de abril de 2026.

Bonoloto

En el sorteo de BonoLoto, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 23, 33, 35, 38, 46 y 49. Complementario: 6. Reintegro: 6.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.100.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 20 de BURGOS, situada en C.C. Carrefour-El Mirador L33, y en el Despacho Receptor nº 39.220 de ZALAMEA LA REAL (Huelva), situado en Ruiz Tatay, 8.

ONCE

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, miércoles 8 de abril de 2026 es 01, 02, 03, 05, 11, 12, 16, 21, 29, 30, 37, 41, 42, 44, 47, 55, 59, 62, 75, 76.

En el sorteo del Super 11, celebrado el miércoles 8 de abril, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados. Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El jueves, 9 de abril de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €. El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

El resultado del Cupón Diario ha sido el número 64322, serie 005.

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