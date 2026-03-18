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Dónde han caído los premios de la Bonoloto y el premio del Cupón Diario y Súper Once de este miércoles 18 de marzo de 2026

Este miércoles 18 de marzo de 2026 se han celebrado los sorteos de Bonoloto y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Administraci&oacute;n de loter&iacute;as en Castell&oacute;n de la Plana

Administración de loterías en Castellón de la PlanaEFE

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Comprueba aquí dónde han sido validados los sorteos celebrados este miércoles 18 de marzo de 2026.

Bonoloto

En el sorteo de BonoLoto, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 04, 23, 29, 34, 42 y 46. Complementario: 3. Reintegro: 1.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 48.395 de Logroño (La Rioja), situado en Presidente Leopoldo Calvo Sotelo, 59.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor nº 11.760 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), situado en Raval de Santa Magdalena, 17; en el nº 67.010 de San Sebastián de la Gomera (Santa Cruz de Tenerife), situado en Ruiz de Padrón, 4 y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

ONCE

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, miércoles 18 de marzo de 2026 es 02 09 12 14 31 32 35 40 45 46 51 53 56 57 66 70 73 76 80 84.

En el sorteo del Super 11, celebrado el miércoles 18 de marzo, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El jueves, 19 de marzo de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

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El ganador del sorteo de la Bonoloto de hoy, martes 17 de marzo de 2026 es el 04, 11, 13, 22, 39 y 43, siendo el número complementario el 36 y el reintegro el 9. El ganador de la Bonoloto se lleva un premio de 2.300.000 euros.

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