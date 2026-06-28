Dónde han caído el bote de 9,7 millones de euros del Gordo de la Primitiva, los 2,7 de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy domingo 28 de junio de 2026

Este domingo 28 de junio de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, Gordo de la Primitiva y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El ganador de la Bonoloto de hoy, domingo 28 de junio de 2026 ha sido para el número 15, 25, 27, 32, 40 y 43, siendo el número complementario el 42 y el reintegro el 5. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 2.300.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 2.700.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 4 de ALMENDRALEJO (Badajoz), situada en Avenida de la Paz, 12 Bajo, y en la nº 7 de ALCORCÓN (Madrid), situada en Cáceres, 6.

Gordo de la Primitiva

El número premiado en el Gordo de la Primitiva es el 14, 27, 38, 41 y 42 y la clave compuesta por el número 7. El sorteo del Gordo de la Primitiva tiene un bote de 9.700.000 euros.

De Primera Categoría (5+1) no existen boletos acertantes, por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante podría ganar 10.100.000,00 euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5+0), el importe destinado a premios de dicha Categoría pasa a incrementar el destinado a la Categoría inmediata inferior (4+1).

ONCE

El número premiado en el sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo 28 de junio de 2026 ha sido el 63813 de la serie 047.

Número: 05094 Serie: 032

Número: 59425 Serie: 032

Número: 63913 Serie: 053

Número: 84662 Serie: 037

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 28 de junio de 2026 es 02, 06, 08, 09, 11, 26, 33, 34, 41, 42, 47, 50, 55, 61, 68, 71, 74, 75, 76 y 78.

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