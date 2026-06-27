Dónde han caído el bote de 69 millones de euros del Euromillones,el de la Bonoloto, y los del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 26 de junio de 2026

Este viernes 26 de junio de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroMillones, Eurojackpot y ONCE. Comprueba aquí los resultados y premios.

Bonoloto

El resultado de la Bonoloto de hoy, viernes 26 de junio de 2026 ha agraciado a los números 05, 06, 10, 12, 35 y 47, siendo el número complementario el 45 y el reintegro el 8. El sorteo de la Bonoloto tenía un bote de 1.400.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) tampoco existen boletos acertantes, por lo que el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.

Con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto, un único acertante podría ganar 1.900.000 euros.

Euromillones

El resultado de EuroMillones de hoy, viernes 26 de junio de 2026, ha sido para los números 06 16 26 34 35, siendo las estrellas el 11 y el 12. El código premiado en el sorteo de El Millón de EuroMillones es el DDL06412.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2).

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 + 1) en España, el fondo de premios destinado a esta categoría incrementa el de la inmediata inferior.

En España existen tres boletos acertantes de Tercera Categoría (5 + 0), premiados con 12.624,11 euros.

Con el EUROBOTE generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 69 millones de euros.

ONCE

El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado hoy, viernes 26 de junio de 2026, ha agraciado al número 82988 de la serie 075. El afortunado poseedor del boleto ganador, cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la primera extracción, será agraciado con 6.000.000 de euros.

En el sorteo del Super 11, celebrado el viernes 26 de junio, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, viernes 26 de junio de 2026, es 02 08 18 24 34 40 41 42 44 48 49 62 67 68 70 74 77 81 84 85.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El sábado, 27 de junio de 2026, un único acertante podría ganar: 1.000.000 €.

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

Eurojackpot

Ya conocemos el resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 26 de junio de 2026. La combinación ganadora es el 17 25 35 39 41, siendo los soles los números 5 y 9.

En el sorteo del Eurojackpot, celebrado el viernes 26 de junio, no han aparecido acertantes de primera categoría en España.

La recaudación ha sido de 2.003.098 euros, de los que 1.001.549 euros se han destinado a premios.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

Para el martes, 30 de junio de 2026, el bote del Eurojackpot es de: 10.000.000 €.

En base a los principios de juego responsable suscritos por todos los operadores que comercializan el producto Eurojackpot, se informa que si la cuantía del premio asignado a la primera categoría superase los 120 millones de euros, el exceso sobre dicha cantidad se asignará a los premios de segunda categoría.

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