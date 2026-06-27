Comprobar ONCE: Resultado del Sueldazo y Super Once hoy sábado 27 de junio de 2026

En breves instantes podrás conocer el resultado del Sueldazo y Super Once de hoy, sábado 27 de junio de 2026. Comprueba tu número de la ONCE y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy.

Sueldazo de la ONCE

El número ganador del sorteo del Sueldazo de la ONCE celebrado hoy sábado 27 de junio de 2026 ha sido el X de la serie X. Los afortunados acertantes se llevan un sueldo de 5.000 euros al mes durante veinte años y 300.000 euros. Los números del X que no coincidan con la serie tendrán un premio de 20.000 euros.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

El sorteo del Sueldazo de la ONCE se celebra cada jueves y domingo y reparte hasta 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000€ al contado. Además de los premios repartidos, hay un total de 4 segundos premios con 4 sueldos de 2.000 euros cada uno durante 10 años. El Sueldazo permite acumular los premios de las dos primeras categorías, con 30 días desde el día siguiente del sorteo. La 2º categoría puede acumularse en la 1ª y 2ª del próximo sorteo en un total de 240.000 euros si nadie ha comprado el número ganador. El Sueldazo del fin de semana escoge la combinación ganadora del premio final con un número de 5 cifras, elegidas entre 100.000 números distintos, y un número de serie de entre el 1 y el 55.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 27 de junio de 2026 es X.

Puedes elegir desde 5 hasta 11 números distintos de la matriz que tiene hasta 80 números, sin importar el orden. Las distintas apuestas y los números acertados varían en función de los números que se elijan. Para establecer un ganador, el sorteo de la ONCE selecciona una combinación de 20 números. Cada combinación de 11 números te permite ganar hasta un millón de euros al abonar 1 € por tu apuesta. El premio final del sorteo Super Once se reparte hasta en tres ocasiones a lo largo del día: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Puedes hacer tu apuesta en el sorteo en 7 combinaciones distintas: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5 números al día y sorteo.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del sábado 27 de junio de 2026 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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