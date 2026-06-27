Dónde han caído el bote de 21,5 millones de euros de la Primitiva, los 1,9 de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy sábado 27 de junio de 2026

Este sábado 27 de junio de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, Primitiva y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El resultado de la Bonoloto de hoy, sábado 27 de junio de 2026 ha agraciado al número 48, 11, 23, 27, 34 y 12, siendo el número complementario el 18 y el reintegro el 5. El participante que posea el cupón que coincida con la combinación premiada ganará un bote de 1.900.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 2.300.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 29 de VALLADOLID situada en Juan Martínez Villergas, 1ª, Local 15; en el Despacho Receptor nº 40.080 de BARBASTRO (Huesca), situado en Saint Gaudens, 28; y en el nº 40.120 de BINÉFAR (Huesca), situado en Avenida Aragón, 31.

La Primitiva

El resultado de La Primitiva hoy es el 05, 42, 18, 01, 36 y 37, siendo el número complementario el 17 y el reintegro el 2. El número premiado en el sorteo del Joker es 2530529 el premiado con 21,5 millón de euros.

En el sorteo de LaPrimitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de LaPrimitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 23.000.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen SEISboletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 21 de BILBAO (Bizkaia); en la nº 2 de EL TABLERO - San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas); en la nº 1 de SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (Madrid); en el Despacho Receptor nº 57.240 de Oviedo (Asturias); en el nº 88.175 de VIGO (Pontevedra); y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

La ONCE

El sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy sábado 27 de junio de 2026 dotado con un premio de 300.000 euros y 5.000 euros al mes durante 20 años, ha agraciado al número 68247 de la serie 001.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 46688 Serie: 018

Número: 80848 Serie: 031

Número: 84955 Serie: 026

Número: 97839 Serie: 001

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 27 de junio de 2026 es 04, 08, 17, 19, 21, 23, 33, 38, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 68, 69, 76, 79, 80 y 83.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.