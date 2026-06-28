Gordo Primitiva
Resultado Gordo Primitiva: Comprobar número hoy domingo 28 de junio de 2026
Comprueba tu número del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 28 de junio de 2026, en el que podrás ganar un bote de 9.700.000 euros.
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En breves instantes podrás comprobar el número del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 28 de junio de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva que cuenta con un bote de 9.700.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.
El Gordo de la Primitiva es un sorteo que pertenece a Loterías y Apuestas del Estado. Las apuestas deberán hacerse en mínimo un número 5 números para poder participar en el sorteo del Gordo. La primera selección será en la 1ª matriz (pronósticos) del 1 al 54 y la 2ª (número clave) del 0 al 9.
Al acertar el número clave, sin tener en cuenta acertar los 5 números, puedes ganar el reintegro. Cada una de las apuestas del sorteo de El Gordo de La Primitiva tiene un precio de 1,50 €.
El sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra semanalmente cada domingo a partir de las 21:30 h (hora peninsular) desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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