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Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy sábado 27 de junio de 2026

Consulta los números premiados del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 27 de junio de 2026 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 21.500.000 euros.

Comprobar La Primitiva: Resultado del sorteo de hoy

Comprobar La Primitiva: Resultado del sorteo de hoy Antena 3 Noticias

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En unos minutos podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, sábado 27 de junio de 2026. Comprueba tu número y descubre si ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva que cuenta con un bote de 21.500.000 euros.

Cada jueves y sábado, todas las semanas, tiene lugar el sorteo de la La Primitiva ofrecido por Loterías y Apuestas del Estado. Para jugar deberás seleccionar 6 números, pudiendo realizar 8 combinaciones como máximo o menos con más números en cada una de ellas. El sorteo de La Primitiva permite hacer hasta 8 combinaciones o jugar una combinación con más números seleccionados.

Para poder optar al premio, se tienen que seleccionar los números que vayan desde el número 1 hasta el 49. También se extrae una bola extra como número complementario y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro.

Los acertantes que logren la coincidencia con los 6 números de la combinación premiada y el reintegro se llevarán el bote de La Primitiva. Si participas en El Joker en el sorteo de La Primitiva, optarás a un premio de 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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