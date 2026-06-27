Primitiva
Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy sábado 27 de junio de 2026
Consulta los números premiados del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 27 de junio de 2026 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 21.500.000 euros.
Publicidad
En unos minutos podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, sábado 27 de junio de 2026. Comprueba tu número y descubre si ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva que cuenta con un bote de 21.500.000 euros.
Cada jueves y sábado, todas las semanas, tiene lugar el sorteo de la La Primitiva ofrecido por Loterías y Apuestas del Estado. Para jugar deberás seleccionar 6 números, pudiendo realizar 8 combinaciones como máximo o menos con más números en cada una de ellas. El sorteo de La Primitiva permite hacer hasta 8 combinaciones o jugar una combinación con más números seleccionados.
Para poder optar al premio, se tienen que seleccionar los números que vayan desde el número 1 hasta el 49. También se extrae una bola extra como número complementario y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro.
Los acertantes que logren la coincidencia con los 6 números de la combinación premiada y el reintegro se llevarán el bote de La Primitiva. Si participas en El Joker en el sorteo de La Primitiva, optarás a un premio de 1 millón de euros.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Publicidad